Cierra PRD Guerrero la puerta a antiguos liderazgos: Evodio Velázquez

▪️La reconstrucción del partido se realiza con militantes que se mantuvieron firmes, afirma el dirigente estatal

Gabriela Martinez / Digital Guerrero

Acapulco, Gro., a 30 de Enero del 2026.– El dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Evodio Velázquez Aguirre, dejó en claro que en esta nueva etapa del instituto político no se contempla el retorno de antiguos liderazgos que en su momento abandonaron al partido.

Entrevistado este viernes, el líder del Sol Azteca subrayó que el proceso de reconstrucción del PRD en Guerrero se sustenta exclusivamente en la militancia que permaneció leal, por lo que no hay espacio para grupos o personajes que optaron por otras fuerzas políticas.

Velázquez Aguirre afirmó que el partido avanza en la consolidación de nuevas estructuras, con cuadros comprometidos y una estrategia clara de fortalecimiento interno, con el objetivo de reposicionar al PRD como una alternativa de izquierda en la entidad.

“No hay ningún tipo de liderazgos del pasado, ni siquiera exgobernadores. Aquí participan quienes se mantuvieron firmes y no se fueron a otros partidos”, puntualizó.

Reiteró que el nuevo PRD se construye con militantes comprometidos con el trabajo partidista y con una visión de largo plazo. “Somos quienes decidimos quedarnos, quienes estamos dando forma a este nuevo comienzo con responsabilidad y convicción”, expresó.

En cuanto a la política de alianzas, el dirigente estatal ratificó que la ruta del partido es coincidir con fuerzas de izquierda afines, como Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde, aunque aclaró que la prioridad inmediata es fortalecer la estructura interna del PRD.

Reconoció que aún es temprano para definir acuerdos electorales, sobre todo ante la falta de un registro nacional, pero aseguró que a nivel estatal existe claridad sobre la orientación política que seguirá el partido.

“Nuestra definición es clara: vamos con la izquierda. No habrá alianzas con el PRI ni con el PAN. Buscamos coincidencias con partidos que compartan una agenda progresista”, enfatizó.

Finalmente, Evodio Velázquez garantizó que el PRD en Guerrero cuenta con perfiles competitivos y cuadros suficientes para enfrentar el proceso electoral de 2027, una vez que se definan alianzas y candidaturas.