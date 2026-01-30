Gobierno y Congreso reafirman compromiso con la soberanía en Aniversario del constituyente de 1850

Anuncio

Chilpancingo, Gro., a 30 de Enero del 2026.- Al pronunciar el mensaje oficial con motivo del 176 aniversario del Congreso Constituyente del Estado de Guerrero, el diputado Alejandro Carabias Icaza, presidente de la Mesa Directiva de la LXIV Legislatura, resaltó que esta conmemoración no es solo un ejercicio de memoria histórica, sino un llamado a la responsabilidad de honrar a quienes nos antecedieron legislando con visión de Estado y entendiendo que cada decisión que se toma de forma colegiada impacta la vida real de millones de guerrerenses.

Lo anterior ocurrió ante la presencia de la gobernadora constitucional del estado, Maestra Evelyn Cecia Salgado Pineda; el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Ricardo Salinas Sandoval; el presidente municipal de esta ciudad, Erick Catalán Rendón, así como representantes de autoridades civiles y militares.

“En 1849, bajo un contexto nacional complejo, marcado por la inestabilidad y la reconstrucción del Estado mexicano, las y los constituyentes de Guerrero asumieron un reto histórico: convertir la lucha, la identidad regional y la vocación libertaria de nuestro pueblo en normas, instituciones y gobierno”, dijo.

Manifestó que este no fue un acto administrativo, sino profundamente político y visionario, que estableció la estructura de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así como los principios de representación popular y legalidad en el estado.

Carabias Icaza mencionó que ese fue un Constituyente que entendió que la ley debía ser un instrumento de cohesión social, de justicia y de soberanía popular, y no un privilegio al servicio de los intereses de unos cuantos.

Por ello, aseguró que desde entonces el Poder Legislativo de Guerrero ha sido —y debe seguir siendo mediante la lucha cotidiana— la casa del pluralismo, de la tolerancia y de la civilidad política, del debate de las ideas y de la verdadera representación del interés popular.

“Que el ejemplo del Congreso Constituyente nos recuerde que las grandes transformaciones nacen cuando la ley se pone al servicio de la gente, cuando la política se ejerce con responsabilidad histórica y cuando las instituciones están a la altura de lo que el pueblo necesita”, apuntó.

En su mensaje, la gobernadora constitucional del estado, Maestra Evelyn Salgado Pineda, señaló que la conmemoración del 176 aniversario del Congreso Constituyente de Guerrero representa el inicio de la vida constitucional del estado y la consolidación de la soberanía popular, resultado de una larga lucha histórica encabezada por figuras como Morelos, los hermanos Bravo y Juan Álvarez.

Subrayó que este legado sigue vigente y orienta la acción pública frente a los desafíos actuales, reafirmando el respaldo de Guerrero al Estado mexicano y al liderazgo de la presidenta de la República.

Reiteró el compromiso de su gobierno con la división de poderes, la coordinación institucional y una visión humana de la ley, destacando avances como el reconocimiento de la Sierra como cuarta región; la Ley de Bienestar; la protección a pueblos originarios, mujeres y grupos vulnerables; así como la defensa firme de la soberanía y el trabajo conjunto por el bienestar del pueblo guerrerense.

El diputado Jorge Iván Ortega Jiménez, secretario de la Mesa Directiva, dio lectura al Acta Constitutiva del Congreso Constituyente del Estado Libre y Soberano de Guerrero.

Asimismo, la diputada Ana Lilia Botello Figueroa, secretaria de la Mesa Directiva, dio lectura al decreto de fecha 21 de marzo de 1850, mediante el cual el Congreso Constituyente declaró de solemnidad nacional el día 30 de enero de 1850.