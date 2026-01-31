Evelyn Salgado llama a la unidad y respeto institucional entre poderes con respaldo al liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum

Anuncio

Asiste a la sesión pública y solemne por el 176 aniversario del Congreso Constituyente del estado en Iguala

Iguala de la Independencia, Gro., a 30 de Enero del 2026.- Al asistir a la sesión pública y solemne por el 176 aniversario de la Instalación del Congreso Constituyente, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda refrendó su compromiso de mantener una relación de respeto pleno, coordinación institucional y diálogo permanente con los poderes Legislativo y Judicial, al subrayar que la fortaleza de Guerrero descansa en la división de poderes y la colaboración republicana.

Desde Iguala, cuna de la Bandera Nacional, la mandataria estatal afirmó que sin la presencia de Guerrero no podría escribirse la historia de México, al tiempo que destacó que este aniversario marca el inicio de la vida constitucional del estado y demuestra la capacidad del pueblo guerrerense para organizarse, gobernarse y darse sus propias leyes.

En el marco de la sesión solemne, Evelyn Salgado puntualizó que la institucionalidad, la legalidad y la defensa firme de la soberanía es también honrar a quienes sentaron las bases de la vida constitucional del estado a través del Congreso Constituyente.

“La unión de los tres poderes, respetando su autonomía, pero trabajando de manera coordinada, es fundamental para cumplir el mandato que hoy nos corresponde ejercer por el pueblo y para el pueblo de Guerrero”, expresó Evelyn Salgado.

La gobernadora sostuvo que los ideales de libertad, soberanía, justicia y autodeterminación siguen siendo principios vivos que orientan la vida pública del estado frente a los desafíos del presente, incluidos los escenarios complejos del contexto internacional.

En ese sentido, refrendó el respaldo de Guerrero al Estado mexicano, a sus instituciones y al liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, al considerar que la defensa de la soberanía nacional, la dignidad del país y el interés del pueblo son causas que unen a la nación por encima de cualquier circunstancia.

Asimismo, destacó que su gobierno continuará promoviendo el sentido humano de la ley, impulsando reformas históricas como el reconocimiento de la Sierra como región, el fortalecimiento de los derechos de los pueblos originarios y afromexicanos, la promulgación de la Ley de Bienestar por la Justicia Social y una agenda amplia para la protección de mujeres, niñas, adolescentes y grupos vulnerables.

Durante la sesión, el diputado presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Alejandro Carabias Icaza, subrayó que esta conmemoración representa un llamado a legislar con visión de Estado, con decisiones que impacten de manera positiva la vida de millones de guerrerenses.

Al acto asistieron las y los diputados integrantes de la Mesa Directiva, el alcalde de Iguala, Erik Catalán Rendón; el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Ricardo Salinas Sandoval; así como funcionarios estatales y mandos militares.