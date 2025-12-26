El Hogar del Sol recibe al quinto crucero de la temporada 2025-2026.

Anuncio

Acapulco, Guerrero, a 26 de diciembre de 2025.– Durante la mañana de este viernes arribó al puerto de Acapulco el crucero MS Vista, el quinto de la temporada 2025-2026, con mil 76 pasajeros y 759 tripulantes, procedente de Manzanillo, Colima, y con dirección a Puerto Quetzal, Guatemala.

El secretario de Turismo del estado, Simón Quiñones Orozco, asistió a la recepción de esta embarcación para dar la bienvenida a las personas a bordo, mismas que mostraron su interés y emoción por conocer las bondades de este destino de playa.

En entrevista, a nombre de la Gobernadora Evelyn Salgado Pineda, el funcionario estatal agradeció la confianza de las navieras que continúan confiando en Guerrero, destacando que Acapulco actualmente cuenta con las condiciones necesarias para recibir este tipo de cruceros.

“Esto viene a complementar de manera muy importante toda la actividad turística que hemos tenido en Acapulco en esta temporada decembrina y estamos muy contentos de poder recibirlos y que vengan a disfrutar de las cálidas playas de Acapulco”.

Quiñones Orozco también compartió que además de la cálida recepción, los cruceristas disfrutaron de diversos servicios turísticos como tours por puntos emblemáticos, espectáculos como el que ofrecen los clavadistas de La Quebrada, entre otros atractivos.

El titular de la SECTUR Guerrero también compartió que se continuará trabajando bajo la visión de la Gobernadora Evelyn Salgado para incrementar la llegada de cruceros durante el 2026. Respecto a las actividades y eventos más destacados, informó que la Gala de Pirotecnia ofrecerá un gran espectáculo piromusical en Acapulco y en otros 25 puntos como Ixtapa-Zihuatanejo, La Unión, Taxco y municipios de las regiones Costa Chica, Costa Grande, Centro, Norte y por primera vez la Montaña y se mantiene una gran coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno para garantizar un espectáculo memorable.