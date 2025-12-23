Aprueba la LXIV Legislatura la Ley de Ingresos del Estado y la General de los Municipios

Anuncio

Chilpancingo, Gro., a 22 de Diciembre del 2025.- El pleno de la LXIV Legislatura aprobó la Ley de Ingresos del Estado de Guerrero, la Ley de Ingresos General para los Municipios del Estado de Guerrero, así como las leyes de ingresos y las tablas de valores unitarios de uso de suelo y construcción que servirán de base para el cobro de contribuciones sobre propiedad inmobiliaria en los municipios de Acapulco de Juárez, Chilapa de Álvarez, Chilpancingo de los Bravo, Iguala de la Independencia, Taxco de Alarcón, Tlapa de Comonfort y Zihuatanejo de Azueta, todas correspondientes al ejercicio fiscal 2026.

Los dictámenes fueron emitidos por la Comisión de Hacienda, integrada por las y los diputados Guadalupe García Villalva, presidenta; Jorge Iván Ortega Jiménez, secretario; y Ana Lilia Botello Figueroa, Bulmaro Torres Berrum y Vladimir Barrera Fuerte, vocales.

En lo aprobado se establece que se garantiza la responsabilidad fiscal, la eficiencia recaudatoria y la justicia tributaria, sin generar cargas adicionales para la ciudadanía.

También se incorporan los principios de austeridad, legalidad y transparencia, con el objetivo de que los recursos públicos se destinen prioritariamente a los sectores más relevantes para la población, como seguridad, educación, salud, desarrollo rural, equidad de género y paz social. Asimismo, se destaca que cada peso recaudado deberá administrarse bajo criterios de eficiencia, participación social y rendición de cuentas.

Se subraya que no se contempla la creación de nuevos impuestos, ni incrementos en las tasas existentes, ni la eliminación de beneficios fiscales vigentes.

El objetivo central es consolidar estrategias de recaudación eficientes, fortalecer la fiscalización y modernizar el sistema tributario estatal, sin afectar la economía de las familias ni la competitividad de los sectores productivos.

Finalmente, se señala que estos ordenamientos son realistas, alcanzables y acordes con la situación económica del estado.