Genaro Vázquez se dice listo para competir por Acapulco en 2027

Anuncio

Su trayectoria y trabajo territorial lo respaldan rumbo a la contienda de 2027 en Acapulco.

Gabriela Martínez/ Digital Guerrero

Acapulco, Gro., a 26 de Febrero del 2026.– El regidor de Morena, Genaro Vázquez Flores, afirmó que, si el proceso interno de su partido se realiza con limpieza y transparencia, será el ganador de la encuesta para definir la candidatura a la presidencia municipal de Acapulco.

Entrevistado en el Palacio Municipal, el edil sostuvo que su trabajo político y social de casi cuatro décadas lo posiciona como un perfil competitivo no solo en el puerto, sino en distintas regiones del estado.

“Si se hace una encuesta limpia y se respetan los resultados, sin duda yo voy a ganar”, expresó, al asegurar que cuenta con presencia en colonias y comunidades de Acapulco y en diversos municipios de Guerrero.

De cara al proceso electoral de 2027, Vázquez Flores señaló que estará en la boleta, ya sea como aspirante a la alcaldía porteña o como candidato a diputado local. Incluso afirmó que podría medirse con quienes buscan la gubernatura del estado, aunque advirtió que solo perdería si la encuesta “es manoseada”.

En cuanto al panorama electoral, consideró que Morena mantiene una posición sólida en Guerrero y que el partido obtendrá la gubernatura, la mayoría de las alcaldías y diputaciones en disputa.

Sobre la propuesta de reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, el regidor la calificó como un avance necesario para fortalecer la democracia y reducir el financiamiento excesivo a los partidos políticos.