SGIRPCGRO promueve nuevos protocolos de emergencia por sismos

Se presentaron los avances del proyecto que busca garantizar la seguridad de la población

Chilpancingo, Gro., a 26 de Febrero del 2026.- La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil a través de la Red Estatal de Evaluadores, planteó actualizar protocolos y mecanismos de atención a la población en caso de sismos en Guerrero, mediante la inclusión de nuevos esquemas de evaluación de la seguridad estructural y mediante la coordinación con instituciones educativas, colegios de profesionistas de la industria de la construcción e instituciones de gobierno.

Al presidir la Sesión Ordinaria de la Red Estatal de Evaluadores, que se desarrolló la mañana de este jueves en el auditorio de Rectoría, de la Universidad Autónoma de Guerrero, el Secretario de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Roberto Arroyo Matus, destacó la necesidad de promover acciones que garanticen la seguridad de la población en caso de sismos y otros fenómenos perturbadores.

El funcionario estatal destacó la participación de esta organización, integrada por profesionistas de la industria de la construcción en Guerrero, apoyando en los diferentes trabajos de evaluación de afectaciones por el sismo ocurrido el pasado dos de enero, con epicentro en el municipio de San Marcos y de magnitud 6.5.

Dijo que es fundamental promover la actualización de conocimientos y protocolos de actuación, reflejando el interés y el compromiso de instituciones académicas y de colegios de profesionistas, para generar condiciones de seguridad y protección para las familias guerrerenses.

Durante este encuentro, se presentaron los avances del nuevo “Protocolo de Emergencias por Sismos” que contempla mecanismos de prevención y atención oportuna a la población en caso de sismos, enriquecido con los lineamientos de nuevas legislaciones en materia de gestión de riesgos y protección civil, unificando criterios y acciones con normas federales e internacionales.

Al concluir la sesión, se desarrolló la conferencia denominada “Evaluación de la Seguridad Estructural”, impartida por personal especializado del Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED).

También estuvo presente la secretaria de Desarrollo Urbano, Obras Publicad y Ordenamiento Territorial, Irene Jiménez Montiel; el Director de Protección Civil de la UAGRO, Apolonio Bahena Salgado; la presidenta de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Rosalba Marcelo Pani; la Directora del Tecnológico Nacional de México Campus Chilpancingo, Areli Bárcenas Nava.

Además del Director de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Guerrero, Joaquín Hernández Rodríguez; así como mandos de la Novena Región Militar y de la Coordinación Estatal de la Guardia Nacional en Guerrero.