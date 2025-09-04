Gobierno de Guerrero participa en mesa de trabajo para el ordenamiento integral de playas en Acapulco

Anuncio

Acapulco, Gro., a 04 de Septiembre del 2025.– En seguimiento a la estrategia de manejo y gestión integral de las playas y costas del polígono del Centro Integral de Procesamiento de la Comisión Intersecretarial de Reconstrucción en Acapulco, se llevó a cabo una mesa de trabajo interinstitucional en las oficinas SECTUR–FONATUR.

En representación del gobierno del estado, asistieron el subsecretario de Desarrollo Político y Social, Francisco Rodríguez Cisneros; el secretario de Turismo de Guerrero, Simón Quiñones Orozco; y el director de PROTUR, José Luis de la Vega Otero.

Durante la sesión se presentaron proyectos para el ordenamiento y mejor aprovechamiento turístico en Playa El Morro, el acceso a las playas Princess y Revolcadero, así como la rehabilitación de Playa Manzanillo, reafirmando el compromiso de coordinar acciones que fortalezcan el desarrollo turístico sostenible en la entidad.