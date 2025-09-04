Analizan prohibir Transporte de menores de 10 años en motocicletas

Anuncio

Chilpancingo, Gro., a 04 de Septiembre del 2025.- El diputado Joaquín Badillo Escamilla presentó una iniciativa de adición a la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Guerrero, para prohibir que circulen en motocicletas y motonetas pasajeros menores de diez años, salvo en unidades de transporte público que cuenten con cabina y cinturones de seguridad.

También planteó que los gobiernos municipales y el estatal armonicen sus reglamentos y evalúen las medidas y sanciones aplicables a quien incumpla este ordenamiento.

El legislador explicó que el uso de motocicletas ha crecido de manera acelerada en el país y en Guerrero. Dijo que en el año 2000 había poco más de 293 mil motocicletas registradas, para 2021 la cifra aumentó a 5.9 millones de acuerdo con datos del INEGI, representando un incremento de 359 por ciento.

Dijo que en el estado, ciudades como Acapulco, Chilpancingo, Taxco, Iguala y Tlapa presentan una alta concentración de estos vehículos, utilizados como una alternativa de transporte más económica y rápida frente a la saturación del servicio público y el tráfico urbano.

Sin embargo, agregó, este crecimiento ha traído consigo un aumento considerable de accidentes viales, que de acuerdo con el Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes las muertes entre motociclistas se incrementaron en 43.5 por ciento de 2014 a 2019, la media nacional de decesos de motociclistas por accidentes alcanza el 38 por ciento desde 2021 hasta 2023, y en Guerrero el 7.5 por ciento de las muertes por siniestros de tránsito corresponden a motociclistas, con un riesgo seis veces mayor de sufrir lesiones graves y tres veces más de morir que quienes viajan en automóvil.

El diputado advirtió que la problemáticas más grave es la falta de regulación para el transporte de menores de edad en motocicletas de baja cilindrada y motonetas, que frecuentemente se excede el número de pasajeros y la mayoría viaja sin casco. Recordó que los niños no cuentan con la fuerza física para sujetarse ni con la madurez para dimensionar los riesgos, lo que los convierte en los más vulnerables en caso de accidente.

“Con esta adición al artículo 53 de dicha Ley, buscamos salvaguardar la vida y la integridad de los menores, garantizar el derecho a la movilidad en condiciones de seguridad y fortalecer una cultura vial que ponga en el centro la vida y la salud de las y los guerrerenses”, afirmó Badillo Escamilla.

La Iniciativa es analizada al interior de la Comisión legislativa de Transporte.