Pide Diputada reparación de Libramiento de Tecpan, dañado por tormentas

Chilpancingo, Gro., a 04 de Septiembre del 2025.- La Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Congreso del Estado analiza un llamado a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes para que, a través de su conducto, la concesionaria Libramiento Omega Tecpan S.A. de C.V. informe sobre los avances y el tiempo estimado de conclusión de la rehabilitación del libramiento del municipio de Tecpan, que fue afectado por los recientes fenómenos meteorológicos.

En la propuesta, presentada por la diputada Leticia Rodríguez Armenta, señala que el 24 de mayo de 2006 el Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, otorgó una concesión a favor de la Sociedad de Nacionalidad Mexicana Libramiento Omega Tecpan, S.A. de C.V., para construir, operar, explotar, conservar y mantener la vía concesionada por un plazo de 30 años.

Sin embargo, tras el paso de la tormenta Max en Octubre de 2023 y el Huracán John en Septiembre de 2024, dicho libramiento sufrió daños y hasta el día de hoy sigue cerrado por trabajos de reparación, obligando a los conductores, incluyendo vehículos pesados, a transitar por el centro de la cabecera municipal, generando congestión y aumentando el riesgo de accidentes o percances vehiculares, afectando a los habitantes locales y transportistas, que utilizan esta ruta para el comercio y otras actividades económicas.

“De acuerdo con la propia concesionaria, el tiempo ahorrado usando el libramiento para los conductores es de 30 minutos y ante la dilación en la reparación del libramiento, se propicia el congestionamiento vehicular principalmente en la zona centro de la cabecera municipal, por lo que debe considerarse una prioridad dicha reparación”, dijo Rodríguez Armenta.

Por esta razón, solicita hacer un llamado urgente a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes para que, a través de su conducto, la Concesionaria Libramiento Omega Tecpan S.A. de C.V., se agilice la reparación de este tramo carretero, para facilitar el tránsito diario de los cientos de automovilistas que transitan entre Zihuatanejo y Acapulco, dos destinos turísticos y económicos clave en el estado.

Además, destaca que una vía en buenas condiciones disminuye los gastos en mantenimiento de vehículos, combustibles y tiempos de traslado principalmente en situaciones de emergencia, beneficiando no solo a transportistas y usuarios, sino también a comerciantes de la región, porque se estimula el turismo y la economía local.