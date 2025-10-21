Detenciones, aseguramientos y decomisos reflejan avances en seguridad en Guerrero

Anuncio

Presentan resultados en materia de seguridad en Guerrero correspondientes a la semana del 3 al 19 de octubre

Chilpancingo, Gro., a 20 de Octubre del 2025.- El vocero de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz en Guerrero, Randy Suastegui Cebrero, presentó los resultados de las acciones operativas realizadas por las instituciones de seguridad del 13 al 19 de octubre, destacando avances significativos en el combate a la delincuencia y en el fortalecimiento de la seguridad en el estado.

Durante este periodo, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, logró la detención de 26 personas, de las cuales 7 corresponden al fuero federal y 19 al fuero común, además, se aseguraron 45 vehículos, entre ellos 12 unidades recuperadas con reporte de robo, 13 vehículos asegurados, 5 motocicletas recuperadas y 15 motocicletas aseguradas.

En materia de combate a los delitos contra la salud, se aseguraron 298 dosis de cristal, 159 gramos de marihuana, 9 dosis de piedra y 5 dosis de cocaína, lo que representa una pérdida financiera de más de cien mil pesos para los grupos delictivos, asimismo, fueron aseguradas 15 armas de fuego, 3 largas y 12 cortas, junto con 20 cargadores y 250 cartuchos útiles.

Por parte de la Fiscalía General del Estado, se ejecutaron 41 órdenes de aprehensión por diversos delitos, entre ellos homicidio calificado, violación equiparada agravada, delitos contra la salud, privación ilegal de la libertad, fraude, lesiones, robo, violencia familiar, uso de documentos falsos, daños imprudenciales e incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar.

También se lograron 7 detenciones en flagrancia, 18 vinculaciones a proceso y 9 sentencias condenatorias con penas que van de 6 meses a 60 años de prisión, por delitos como homicidio calificado, secuestro agravado, robo equiparado y violencia familiar, además, en coordinación con otras corporaciones, la FGE aseguró 55 vehículos presuntamente vinculados con actividades delictivas y recuperó 22 unidades con reporte de robo.

El vocero destacó que estos resultados reflejan el compromiso de las fuerzas de seguridad estatales y federales para salvaguardar la integridad de las y los guerrerenses, mediante operativos permanentes, patrullajes y labores de inteligencia coordinadas.