Recibe Congreso de Guerrero 61 Informes individuales de la ASE correspondientes a la Cuenta Pública 2025

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Chilpancingo, Gro., a 30 de Junio del 2026.- El Congreso del Estado, a través de la Comisión de Vigilancia y Evaluación de la Auditoría Superior del Estado, recibió 61 Informes Individuales derivados de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2025, entregados por la Auditoría Superior del Estado (ASE).

La diputada Luissana Ramos Pineda, presidenta de dicho órgano legislativo, destacó que este acto representa una expresión del compromiso institucional con la transparencia, la legalidad, la rendición de cuentas y el fortalecimiento del sistema democrático, ya que la fiscalización constituye uno de los principales mecanismos mediante los cuales la ciudadanía conoce la forma en que fueron administrados los recursos públicos y cómo las instituciones cumplen con sus responsabilidades.

Asimismo, reiteró el compromiso de la Comisión de analizar cada uno de los informes con objetividad, independencia, imparcialidad, profesionalismo y estricto apego a la ley.

Por su parte, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, diputado Joaquín Badillo Escamilla, señaló que auditar a los tres poderes del Estado, los órganos autónomos y los ayuntamientos representa una gran responsabilidad. Destacó que la implementación del buzón digital constituye un avance que fortalece la transparencia y la rendición de cuentas, pilares fundamentales para generar credibilidad y confianza entre la ciudadanía.

En ese sentido, reiteró el respaldo de la LXIV Legislatura para dotar a la Auditoría Superior del Estado de las herramientas necesarias que le permitan desempeñar con mayor eficacia sus atribuciones y reconoció la suscripción del convenio de colaboración entre la ASE y la Auditoría Superior de la Federación.

En su intervención, el auditor Superior del Estado, Marco César Paris Peralta Hidalgo, señaló que la entrega de los informes se realiza en cumplimiento de la legislación aplicable y del compromiso institucional de fiscalizar con rigor, actuar con objetividad y mantener un proceso permanente de mejora continua, entendiendo la rendición de cuentas no como una meta alcanzada, sino como un compromiso constante con Guerrero.

Al acto asistieron también las diputadas y los diputados Rebeca Núñez Martín del Campo, vocal de dicho órgano legislativo; Pánfilo Sánchez Almazán y Miguel Ángel Rabadán Alvar, así como personal directivo y técnico de la ASE.