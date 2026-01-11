“Hoy la transformación en Guerrero tiene rostro humano”, señaló Evelyn Salgado y reconoce el trabajo de la Presidenta, Claudia Sheinbaum 

Anuncio

La Presidenta y la Gobernadora Evelyn Salgado entregaron apoyos de las Pensiones Bienestar en la Costa Grande

Anuncia la presidenta para Guerrero en este 2026, más de 37 mil millones de pesos de inversión en Programas para el Bienestar

Petatlán, Gro., a 10 de Enero del 2026.- “Hoy la transformación en Guerrero tiene rostro humano, se ve en la mesa de nuestros adultos mayores, que hoy viven con la tranquilidad de una vejez digna. Se refleja en la mirada de nuestras y nuestros estudiantes, que ya no tienen que elegir entre sus sueños y sus necesidades. Usted, presidenta, ha elevado a principio de gobierno una mística que hoy es una realidad”, expresó la gobernadora Evelyn Salgado Pineda durante la entrega de Pensiones Bienestar, que encabezó la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo y en donde se anunció una inversión a nivel nacional de un billón de pesos para todos los Programas para el Bienestar.

Ante funcionarios de los diferentes órdenes de gobierno, la jefa del Ejecutivo estatal, reconoció la labor encabezada por la presidenta de México, quien ha emprendido una ruta de trabajo encaminada a atender las necesidades de las comunidades y los pueblos, lo que calificó como un proyecto que nace de una transformación profunda, en donde la prosperidad y el desarrollo van de la mano.

“Ha convertido los programas sociales en derechos que ya están consagrados en la Constitución, en conquistas del pueblo que nadie les podrá arrebatar jamás”, resaltó.

Salgado Pineda puntualizó que la presidenta de México ha hecho del Humanismo Mexicano, una forma de gobernar, con la justicia social como brújula y el bienestar como destino para el pueblo de Guerrero. Y agregó: “Hoy podemos decir, con orgullo y con gratitud, que prácticamente cuatro de cada diez guerrerenses, reciben al menos uno de los programas para el Bienestar, no como dádiva, ni como privilegio, sino como el derecho legítimo de un pueblo que merece vivir con dignidad”.

Por ello, agradeció el apoyo de la presidenta Claudia Sheinbaum para Guerrero, por el respaldo y, sobre todo, por su presencia en el estado.

Durante su mensaje, la presidenta de México expresó su beneplácito por estar en la Costa Grande de Guerrero y refrendó su compromiso para seguir apoyando a la población que más lo requiere, esto a través de los diversos programas para el Bienestar, en los que se apoya a través de pensiones a adultos mayores, mujeres y personas con discapacidad, además de todo el esquema de becas para estudiantes de todos los niveles, el apoyo al campo, Sembrando Vida, Jóvenes Construyendo el Futuro, entre otros.

“Estamos contentos porque iniciamos el 2026 en territorio, con ustedes, cerca de la gente siempre. Nosotros llegamos al gobierno y tenemos principios y causas para gobernar. Hay quien llega al gobierno para beneficiarse o para pasar nada más tres años administrando o por fama, por poder, por dinero, nosotros no. Nosotros llegamos a servir al pueblo de México, de eso se trata un buen gobernante”, expresó.

En su mensaje, también hizo un reconocimiento al pueblo de Guerrero y anunció que, para este año, a nivel nacional se destinarán recursos por el orden de un billón de pesos. Y para Guerrero en 2026 serán más de 37 mil millones de pesos de inversión en Programas para el Bienestar.

Durante su participación, la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, coincidió con lo señalado por la presidenta sobre la importancia que tienen estos programas para la población, dijo que hay un gran compromiso por seguir apoyando a quienes más lo requieren. “Hoy el gobierno camina en el territorio, camina al México profundo y camina junto a su pueblo, así se construye el bienestar, siguiendo el principio que nos guía, que, por el bien de todos, primero los pobres”, dijo.

A nombre de los beneficiarios, Leonila Cisneros Hernández, agradeció por el apoyo recibido, particularmente a los adultos y a las mujeres, los cuales han sido de gran ayuda.

Asistieron a este evento, el coordinador general para los Programas para el Bienestar, Carlos Torres; la coordinadora de Asuntos Intergubernamentales y Participación Social, Leticia Ramírez; el director de Fonatur, Sebastián Ramírez Mendoza; el alcalde de Petatlán, José Popoca Martínez; los beneficiarios María Thelma Reséndiz Carmona, María Teresa Orozco Olivar y José Manuel Hernández García, entre otros.