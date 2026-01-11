La Presidenta Claudia Sheinbaum y la Gobernadora Evelyn Salgado refrendan apoyo a productores de café de la Costa Grande y Montaña de Guerrero

Anuncio

Evelyn Salgado reconoció la riqueza natural, cultural, histórica y gastronómica de la región

Atoyac de Álvarez, Gro., a 10 de Enero del 2026.- La Gobernadora, Evelyn Salgado Pineda, acompañó a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, a la Asamblea Informativa con productoras y productores de café de la Costa Grande y Montaña de Guerrero, como parte del programa Alimentación para el Bienestar, con el cual se promueve el impulso del agro mexicano, mediante el apoyo para la producción y desarrollo sostenible, garantizando la compra de sus productos a un precio justo y sin intermediarios.

En este encuentro acudieron representantes de más de 40 comunidades de Atoyac y 3 ejidos de la Montaña, la mandataria estatal reconoció el apoyo que se le da al campo guerrerense, el cual se distingue por tener una gran riqueza natural, cultural, histórica y gastronómica. En su mensaje, la mandataria estatal destacó que Guerrero se encuentra en el quinto lugar a nivel nacional en producción de café, distinguiéndose por su alta calidad.

“También esto es muy importante, Guerrero se distingue no nada más por su cultivo, sino por la buena producción. Así como decimos, lo que está hecho en Guerrero, está bien hecho. Y la gente de Guerrero no se puede quedar atrás, la gente de aquí de Atoyac, que es un pueblo valiente, un pueblo de lucha, un pueblo histórico para nuestro estado y para la historia de Guerrero, no se podría hablar de la historia de México sin la presencia de Atoyac de Álvarez”, dijo

Salgado Pineda resaltó que el agro guerrerense también tiene el primer lugar a nivel nacional en producción de melón, coco y jamaica; segundo lugar en mango, quinto lugar en aguacate, sólo por mencionar algunos. Por ello, la mandataria destacó la naturaleza de Guerrero como un estado con una gran riqueza para dar a México y al mundo.

En su mensaje, la presidenta, Claudia Sheinbaum explicó que esta estrategia de atención, busca promover la compra del producto a un precio justo, sin intermediarios, para posteriormente procesarlo y venderlo en las más de 26 mil Tiendas del Bienestar, esto con la finalidad de seguir apoyando el campo y que siga produciendo, para lograr el bienestar de las familias.

“El objetivo de esto es que los dos millones de pequeños productores del país puedan tener ingresos suficientes para poder vivir con bienestar, por eso se llama Alimentación para el Bienestar”, puntualizó.

A nombre de los beneficiarios, Maribel Benítez Castro agradeció a las autoridades por este apoyo, el cual dijo, es muy importante para esta región que se identifica con la producción cafetalera y que es reconocida a nivel mundial por su calidad. Señaló que para ellos es un orgullo ser parte de esta acción, que permite valorar el trabajo del campesino y la lucha por el bienestar del campo. “Producimos el café que llega a las mesas de los mexicanos trayendo también un beneficio económico, social y ambiental en nuestras comunidades, le agradecemos su compromiso con las productoras y productores de café”, añadió.

Posteriormente se llevó a cabo 9 supervisión del acopio del producto.

Asistieron al evento la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes; directora de Alimentación para el Bienestar, María Luisa Albores González; el coordinador general de Programas para el Bienestar, Carlos Torres Rosas; el director de Fonatur, Sebastián Ramírez Mendoza; la coordinadora de Asuntos Intergubernamentales y de Participación Social, Leticia Ramírez Amaya; la presidenta municipal, Clara Bello Ríos, así como productores de diversas comunidades.