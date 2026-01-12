Propone Diputado priorizar rehabilitación de la Carretera Tlapa-Marquelia

Anuncio

Chilpancingo, Gro., a 11 de Enero del 2026.– El diputado Edgar Ventura de la Cruz, integrante de la Representación Parlamentaria del Partido del Trabajo (PT), presentó un punto de acuerdo para exhortar al secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal, Jesús Antonio Esteva Medina, a fin de que la carretera Tlapa de Comonfort–Marquelia sea considerada obra prioritaria y de interés social, y se le otorgue rehabilitación y mantenimiento continuo durante el Ejercicio Fiscal 2026.

Al exponer la propuesta, el legislador explicó que esta vía de comunicación es estratégica para la interconexión terrestre entre las regiones de la Montaña y la Costa Chica de Guerrero, ya que enlaza diversos municipios y permite el traslado de personas, mercancías y productos agrícolas, además de ser una ruta fundamental hacia el puerto de Acapulco.

Recordó que dicha carretera fue rehabilitada por el Gobierno Federal en 2023, mediante una inversión aproximada de 619 millones de pesos, lo que permitió poner en operación un tramo de 162 kilómetros, beneficiando de manera directa a municipios como Tlapa de Comonfort, Santa Cruz del Rincón, San Luis Acatlán, Malinaltepec, Zapotitlán Tablas, Atlamajalcingo del Monte, Alcozauca y Metlatónoc, entre otros.

No obstante, señaló que las recientes temporadas de lluvias y los fenómenos meteorológicos registrados han provocado un deterioro en esta vía, generando cortes parciales, afectaciones al tránsito y riesgos para quienes la utilizan.

El diputado Edgar Ventura subrayó que la carretera Tlapa–Marquelia es el principal medio de comunicación para campesinos, comerciantes y habitantes de numerosas comunidades, quienes dependen de ella para trasladar sus productos, acceder a servicios y mantener la actividad económica regional.

“La región de la Montaña es una de las que presentan mayor rezago social, y la Costa Chica ha sufrido severos daños en su infraestructura a causa de fenómenos naturales. Contar con vías de comunicación en buenas condiciones es fundamental para mejorar la conectividad, atender problemas sociales y avanzar hacia un desarrollo más equitativo”, expresó.

La propuesta fue turnada a la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas para su análisis y dictaminación.