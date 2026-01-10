El Congreso de Guerrero fue Sede del Primer Foro Estatal de Mujeres Jóvenes Guerrerenses 2026

Anuncio

Chilpancingo, Gro., a 09 de Enero del 2026.– El Congreso del Estado de Guerrero fue sede del Primer Foro Estatal de Mujeres Jóvenes Guerrerenses 2026, convocado por la Red Mundial de Jóvenes Políticos Guerrero, con el propósito de fortalecer la participación de las mujeres jóvenes en la vida pública y legislativa, promoviendo el liderazgo, la perspectiva de género, la democracia y la legalidad.

Al dar la bienvenida, la diputada Leticia Mosso Hernández, presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, resaltó la importancia de este espacio de diálogo y participación, y reiteró la disposición del Poder Legislativo para acompañar las propuestas que surjan.

La legisladora reconoció a la Red por el trabajo realizado para el desarrollo del foro, quienes además —dijo— se mantienen pendientes de todos los esfuerzos que se realizan para garantizar los derechos de las juventudes.

En el marco del foro se llevó a cabo un conversatorio a cargo de la Mtra. Elia Moreno del Moral y Valeria Orozco Márquez, además de la presentación de iniciativas impulsadas por las participantes.

Participaron: Pamela Yamilet Campos Sánchez, Gelsy Aitsiry Cardona Alvarado, Mariamne Yamilet Hurtado Barrera, Laura Valentina Bello Marín, Sofía Lugo Castrejón, Viviana Mayrani Delgado González, Antonio Fernanda Berdeja, Mónica Itzel Corona Meléndez, Iris Guadalupe Galeana Morales, Cris Ever López Salgado, Mariana Rueda Aparicio, Alejandra Sandoval Cruz, María Alhely Carachure Bustos, Andrea Peralta Velázquez, Hannia Belem Hernández Camacho, Karla Paulina Vázquez Navarrete, Monserrat Adolfina Mastache Cristerna, Nadia García Rivera, Denis Andrea Wences Barragán, Jennifer Quintero Valdez, Citlali Aguilar Alfonso, Rosa Isela Benito Benito, Elideht Manzanares Silverio, Yessenia Vélez Bello, Nayra Guadalupe Rendón Rendón, Cristina Morales Benito, Jazmín Arzate Sánchez y Ana Paola Leyva Reyes.

Los temas abordados fueron: derechos humanos y acceso a la justicia; participación política y liderazgo de las mujeres; igualdad laboral y económica; educación y juventud con perspectiva de género; prevención y atención de la violencia contra las mujeres; salud integral y derechos sexuales y reproductivos; pueblos originarios y mujeres indígenas; mujeres en la ciencia, la cultura y el deporte; y mujeres afromexicanas.

Estuvieron presentes Betsabé Francisca López López y Alejandra Sandoval Catalán, consejeras del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana; Priscila Mota Leyva, coordinadora de Igualdad de Género de la Red Mundial de Jóvenes Políticos Guerrero; Abel Bruno Arriaga, secretario para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas del Estado de Guerrero; Luis Antonio Arismendi Álvarez, vicefiscal de Prevención y Seguimiento de la Fiscalía General del Estado; Iliana Sierra Jiménez, consejera jurídica en representación del Poder Judicial; Juan Pablo Cortés, director estatal de la Red Mundial de Jóvenes Políticos Guerrero; así como representantes de instituciones, organizaciones de la sociedad civil, colectivos y liderazgos juveniles.