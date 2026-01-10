Urióstegui reconoce resultados de Claudia Sheinbaum y coordinación de Evelyn Salgado con la Presidenta en favor de Guerrero

Anuncio

Coyuca de Benítez, Gro., a 09 de Enero del 2026.– El diputado Jesús Urióstegui García, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado de Guerrero, reconoció los avances y resultados que ha generado la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, durante su reciente visita a la entidad, así como la coordinación permanente que mantiene la Gobernadora Evelyn Salgado Pineda con el Gobierno de México, lo que ha permitido impulsar obras, apoyos y acciones estratégicas en beneficio del pueblo guerrerense.

En el marco de su encuentro con habitantes de Coyuca de Benítez, Urióstegui García expresó su satisfacción por acompañar a la presidenta Sheinbaum y a la gobernadora Evelyn Salgado, destacando que el trabajo conjunto encabezado por la mandataria estatal con el Gobierno Federal está dando resultados tangibles para Guerrero.

“Estamos muy contentos de estar con la presidenta, de acompañarla junto a nuestra gobernadora. Es un tema muy importante y relevante, porque hoy estamos viendo resultados”, señaló el legislador.

El presidente de la JUCOPO subrayó que, a través de la conferencia matutina realizada en Guerrero, la ciudadanía a nivel nacional fue testigo de los avances alcanzados en la entidad, particularmente en materia de obras públicas y programas de apoyo social.

“Hoy todas y todos fuimos testigos, a nivel nacional, de los grandes resultados que ha traído para Guerrero: buenas obras y buenos apoyos”, expresó.

Finalmente, Jesús Urióstegui destacó que estos avances representan un paso firme en la consolidación de la Cuarta Transformación en la entidad, reiterando su reconocimiento al trabajo coordinado que encabeza la gobernadora Evelyn Salgado con la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Estamos muy contentos de que hemos avanzado en este punto de la Cuarta Transformación”, concluyó.