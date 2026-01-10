Reconoce la Gobernadora Evelyn Salgado el compromiso de la Presidente Claudia Sheinbaum para poner en el centro de la política a los más vulnerables

Anuncio

Destaca su compromiso social, el reconocimiento a la dignidad humana y el apoyo a quienes más lo necesitan

Acompaña la mandataria a la presidenta a la entrega de apoyos del programa Pensión Mujeres Bienestar en Coyuca de Benítez

Coyuca de Benítez, Gro., a 09 de Enero del 2026.- Al asistir a la entrega del programa Pensión Mujeres Bienestar por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda reconoció el compromiso y la visión clara de la jefa del Ejecutivo federal, para poner en el centro de la política a las personas que más lo necesitan y reconociendo la dignidad humana.

En el evento al que asistieron beneficiarias de la región de la Costa Grande, la mandataria estatal destacó que para la presidenta Sheinbaum Pardo es prioritario que la prosperidad sea compartida, universal y con justicia social, como un derecho efectivo de todos los pueblos. Por ello enfatizó su agradecimiento por el compromiso para apoyar a las y los guerrerenses.

“Gracias al trabajo de la Secretaría de Bienestar y al compromiso de la mejor presidenta del mundo, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, cerca de un millón y medio de guerrerenses transforman su vida a través de algún programa del bienestar. Esto ha sido posible gracias a un respaldo histórico de 35 mil millones de pesos, que tan solo el año pasado llegaron de manera directa y sin intermediarios a nuestro pueblo”, señaló la mandataria estatal.

En un emotivo mensaje, la gobernadora resaltó que todos estos programas llegan del campo a la mar, de los hogares a las aulas, y que crean condiciones materiales que dignifican la vida de la población. Dijo que hoy Guerrero es testimonio vivo de este proyecto en el que más de 190 mil personas han dejado atrás la condición de pobreza.

“Desde Coyuca de Benítez, presidenta, refrendamos nuestra convicción y nuestro compromiso con este proyecto que ya está cambiando la historia de millones de familias. No tengo ninguna duda de que 2026 será un año maravilloso para las familias de México y de Guerrero”, subrayó.

En su mensaje, la presidenta de México agradeció el trabajo de la gobernadora Evelyn Salgado y refrendó su compromiso para seguir en este esfuerzo conjunto para apoyar a la población vulnerable, así como trabajar para lograr mejores condiciones de vida para todos los mexicanos. “Mi compromiso es que sigan los programas de Bienestar y vamos por más programas de Bienestar para las mujeres. Y el salario mínimo que siga aumentando año con año por encima de la inflación”, añadió.

Dijo que este programa es para reconocer el trabajo de las mujeres, reconociendo los principios de igualdad y la lucha por los derechos. En este marco la presidenta reiteró que seguirá apoyando a Guerrero, mediante diversos acciones y programas.

En tanto, la titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, dijo que, en el estado, alrededor de 74 mil mujeres reciben la pensión Mujeres Bienestar, de manera directa y sin intermediarios. Explicó que, al cumplir 65 años, de manera automática las beneficiarias recibirán la pensión de Adultos Mayores, lo que habla de un acompañamiento integral.

“Esta pensión refleja el compromiso de nuestra presidenta, es un acto de justicia para quienes han trabajado toda su vida, desde esta tierra que nunca se ha cansado de luchar, les decimos que no están solas”, expresó la funcionaria.

En este marco, la presidenta de México hizo entrega de tarjetas de manera simbólica a Martha Leticia Urbina Balanzar, Irene Gavilán Tapia, Elena López Martínez y Silvia Gómez Balanzar.

A nombre de las beneficiarias, Irene Gavilán Tapia, agradeció la entrega de este apoyo que genera muchas oportunidades y es un gran aporte para lograr su desarrollo.

Asistieron a este evento, la titular de la Secretaría de las Mujeres, Citlalli Hernández Mora; el titular de Fonatur, Sebastián Ramírez; el coordinador general de Programas para el Bienestar, Carlos Torres Rosas; la coordinadora general de Asuntos Gubernamentales, Leticia Ramírez y el alcalde de Coyuca de Benítez, Víctor Hugo Catalán Díaz.