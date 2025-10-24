Analizan reconocer la salud mental como una prioridad sanitaria para fortalecer su atención en Guerrero

Anuncio

Chilpancingo, Gro., a 24 de Octubre del 2025.- La diputada Beatriz Vélez Núñez presentó una iniciativa de adición a la Ley 1212 de Salud del Estado, en materia de salud mental, para reconocerla como una prioridad sanitaria y social, fortalecer la atención primaria con servicios accesibles y culturalmente pertinentes, así como impulsar acciones preventivas, de detección temprana y acompañamiento psicosocial en beneficio de la población guerrerense.

En tribuna, la legisladora explicó que la salud mental forma parte del derecho humano a la salud, consagrado en la Constitución Política del Estado de Guerrero, que establece que toda persona tiene derecho a recibir servicios con calidad, oportunidad y pertinencia cultural, por eso, la iniciativa busca garantizar que este derecho se traduzca en acciones concretas, integrales y equitativas.

Vélez Núñez destacó que en parte de la población aún existe estigma social y la concentración de servicios en zonas urbanas han apartado a las comunidades rurales e indígenas, impidiendo una atención oportuna y con enfoque comunitario, por lo que esta reforma responde a una necesidad estructural y profundamente humana para lograr un Guerrero más justo, más sano y más digno, donde la atención integral de la salud mental sea un compromiso institucional y un acto de justicia social.

Por ello, la iniciativa propone adicionar un inciso a la fracción II del artículo 31 de la Ley de Salud del Estado, a fin de reconocer la salud mental como prioridad sanitaria, fortalecer la atención primaria, capacitar al personal médico, docente y comunitario en detección temprana y acompañamiento psicosocial, e impulsar sistemas de información epidemiológica que permitan dimensionar la carga real de los trastornos mentales.

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Salud para su dictaminación.