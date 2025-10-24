“Otis” nos cambió, pero también nos unió. Hoy el Hogar del Sol vuelve a brillar más fuerte: Evelyn Salgado Pineda

Anuncio

Encabeza la Gobernadora la ceremonia por el segundo aniversario del impacto del Huracán “Otis”

Destaca el trabajo decidido y coordinado, así como el apoyo de la sociedad civil y los empresarios

Entrega reconocimientos a las personas, instituciones y empresas que fueron parte del proceso de apoyo y reconstrucción

Acapulco, Gro., a 24 de Octubre del 2025.- “Otis nos cambió, pero también nos unió. Nos recordó que ningún huracán puede con la voluntad de un pueblo que se ama y que se cuida; el Hogar del Sol vuelve a brillar con una luz más fuerte, una luz que nació precisamente de la fe, de la resiliencia, de la unidad y de la solidaridad entre todas y todos”, expresó en su mensaje la Gobernadora Evelyn Salgado Pineda durante el evento por el segundo aniversario del impacto del Huracán “Otis” en Acapulco.

En el homenaje que se realizó en la explanada de la Plaza de la Heroica Escuela Naval Militar, la gobernadora subrayó que luego de este suceso que impactó significativamente la vida de los acapulqueños, hoy hay esperanza y un ímpetu para seguir adelante en el tema de la recuperación. Destacó el apoyo de todos para levantar a este puerto, lo que ha permitido que Acapulco tenga otra cara, con una infraestructura lista para recibir a los turistas nacionales y extranjeros.

“Hoy a dos años de esa tragedia, rendimos un homenaje solemne a las víctimas del huracán y sus familias, su memoria nos guía cada día y vive en cada acción de reconstrucción, en cada obra y en cada hogar que volvió a levantarse. A dos años de Otis, el Hogar del Sol renace, renace en sus calles, en sus playas, en sus escuelas y en sus mercados. Hoy Acapulco vuelve a recibir al mundo con los brazos abiertos, con más de 16 mil habitaciones disponibles en casi 300 hoteles”, enfatizó.

En compañía de autoridades civiles y militares, así como representantes de la sociedad civil y del sector turístico, la jefa del Ejecutivo estatal dijo que en esta ruta de la recuperación, se reactivaron vuelos y cruceros, con una economía local que cobra nueva vida gracias a la apertura y reapertura de restaurantes, comercios y centros de entretenimiento, reflejando la confianza que existe para Acapulco.

“Les puedo asegurar que Acapulco estará mejor ahora, con el apoyo de todas y de todos ustedes, de nuestros hermanos de los diferentes estados, del pueblo de Acapulco y también a nivel internacional, de muchas y muchos que siguen confiando y que siguen queriendo con todo su corazón a este pueblo maravilloso que tanto nos ha dado. Hoy podemos decir, con la frente en alto y con el corazón en la mano que Acapulco está de pie, está en reconstrucción efectivamente, pero vamos muy rápido, esto gracias al apoyo de todas y de todos. Guerrero está de pie y el Hogar del Sol y su luz nunca se apagará”,

Durante su participación, el director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Sebastián Ramírez Mendoza, señaló que es importante hacer memoria y recordar a todas las personas que lamentablemente fallecieron, las que tuvieron pérdidas, pero también a quienes ayudaron a levantar Acapulco. A nombre de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, el funcionario federal refrendó el compromiso hacia este destino de playa, con inversiones y acciones que impulsan la recuperación del puerto.

Entre los apoyos que se han puesto en marcha mencionó la inversión de poco más de mil 800 millones de pesos para la rehabilitación de los sistemas de agua potable, obras de saneamiento y de intervención para evitar las inundaciones; también la rehabilitación de la Costera Miguel Alemán y el próximo proceso de colocación de luminarias, sólo por mencionar algunos.

En tanto, la presidenta municipal de Acapulco, Abelina López Rodríguez reconoció todo el trabajo conjunto que se ha realizado entre los diferentes órdenes de gobierno para lograr la recuperación de este destino. Al respecto, la munícipe expresó su agradecimiento a la gobernadora Evelyn Salgado por seguir impulsando acciones decididas y coordinadas, atendiendo los temas prioritarios.

Para concluir, el presidente de la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de Acapulco (Aheta), José Luis Smithers Jiménez, dijo que aunque el huracán Otis puso a prueba a los acapulqueños, también permitió demostrar la fuerza, unión y capacidad para salir delante de esta ciudad. De igual manera expresó su reconocimiento hacia la gobernadora por su compromiso con este destino.

“Hoy la actividad turística se ha reactivado con fuerza, quiero reconocer el liderazgo de nuestra gobernadora, la maestra Evelyn Salgado Pineda, su compromiso con Acapulco no ha sido un discurso, se ha traducido en hechos concretos, apoyo directo al sector turismo, impulso al a conectividad, promoción nacional e internacional, mejora de infraestructura y una fuerte agenda turística que nos permite recuperar nuestro lugar como uno de los destinos más emblemáticos de México”; añadió.

Enseguida, la gobernadora entregó reconocimientos a las personas e instituciones que participaron en las labores de apoyo y reconstrucción como son Cruz Roja, Comisión Federal de Electricidad, Estrella de Oro, World Central Kitchen, Teléfonos de México, Brigada Otis, A.C., Costaline, Mundo Imperial, Unicef México, Bomberos Acapulco, Comedores Comunitarios, Grupo Iusa, Universidad Autónoma de Guerrero, Parroquia de Costa Azul, Cuerpo de Bomberos del Estado de Guerrero, Secretaría de Marina, Secretaria de la Defensa Nacional, Servidores de la Nación, entre otros.

Como parte de la ceremonia, se realizó el toque de silencio, para recordar a las personas que perdieron la vida durante el embate de este fenómeno natural.

Acompañaron a la gobernadora, el presidente del Tribunal Superior de Justicia del estado, Ricardo Salinas Sandoval; el comandante de la Novena Región Militar, José Roberto Flores Montes de Oca; el comandante de la Octava Región Naval, Carlos Eduardo L’Eglise Escamilla; el Oficial Mayor de la Sefina, Ricardo Salinas Méndez; el secretario de Seguridad Pública en el estado, Daniel Antonio Ledesma Osuna y el delegado federal de los Programas para el Bienestar en Guerrero, Iván Hernández Díaz.