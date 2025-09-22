Aprueba el Congreso reforma para reconocer la “Discapacidad Intelectual” y que reciba la atención adecuada

Anuncio

Chilpancingo, Gro., a 21 de Septiembre del de 2025.- El Congreso del Estado de Guerrero aprobó una reforma a la Ley de las Personas con Discapacidad para homologar la legislación estatal con la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, incorporando de manera expresa la categoría de “discapacidad intelectual”, y con ello contribuir al respeto, adecuada atención y protección de los derechos humanos.

Al fundamentar el dictamen la diputada Leticia Mosso Hernández, como integrante de la Comisión de Atención a las Personas con Discapacidad, refirió que la propuesta de iniciativa de reforma presentada por el diputado Pánfilo Sánchez Almazán para incluir la “discapacidad intelectual”, fortalecerá la garantía de inclusión y el reconocimiento expreso de quienes viven con esta discapacidad.

Asimismo, se explica que se considera viable adicionar la Fracción Quinta al Artículo 4º donde se incluya expresamente la definición de discapacidad intelectual en los términos establecidos por la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, reconociéndola como una condición caracterizada por limitaciones significativas, tanto en el funcionamiento intelectual como en la conducta adaptativa de las personas y que al interactuar con las barreras que le impone el entorno social puede impedir una inclusión plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones.

Con la aprobación del dictamen el Congreso del Estado tiene la oportunidad de avanzar en una legislación más incluyente, armonizada con los principios de igualdad, no discriminación y de respeto a la dignidad humana e impulsar políticas públicas incluyentes que atiendan de forma integral las necesidades de este sector.