Guerrero fortalece acciones de seguridad y procuración de justicia en beneficio de la población 

Chilpancingo, Gro., a 22 de Septiembre del 2025.- Como parte de las acciones coordinadas entre instituciones de seguridad y procuración de justicia, el vocero de la Mesa de Coordinación para la Construcción de Paz en Guerrero, Randy Suastegui Cebrero, informó los resultados obtenidos del 15 al 21 de septiembre, que reflejan el compromiso de garantizar la paz, la legalidad y el bienestar social en la entidad.

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) dio a conocer que durante la semana fueron detenidas 21 personas en operativos realizados en Tlapa, Iguala, Acapulco y Chilpancingo, además se aseguraron 2 armas de fuego, 2 cargadores y 17 cartuchos, así como el decomiso de un celular, 6 tarjetas bancarias 11 ponchallantas y una báscula.

De igual forma indicó que se decomisaron 112 dosis de cristal y 58 gramos de marihuana, con una afectación económica de más de 34 mil pesos a la delincuencia, asimismo se aseguraron 27 vehículos y motocicletas de los cuales 20 cuentan con reporte de robo y 7 por su probable participación en hechos delictivos.

La SSP señaló también que la Policía Cibernética atendió 111 asesorías en línea, recuperó 15 cuentas hackeadas, suspendió 24 líneas telefónicas y eliminó 105 sitios fraudulentos, evitando pérdidas económicas superiores al millón de pesos por secuestros virtuales y extorsiones.

Por su parte la Fiscalía General del Estado (FGE) reportó la ejecución de 16 órdenes de aprehensión y 13 detenciones en flagrancia por delitos como homicidio calificado, violencia familiar, robo y delitos contra la salud, asimismo, se lograron 11 vinculaciones a proceso y 9 sentencias condenatorias, entre ellas una de 58 años de prisión por secuestro agravado en Chilpancingo.

En materia de combate a la delincuencia organizada, se aseguraron 44 vehículos vinculados a hechos ilícitos y se recuperaron 29 con reporte de robo, además, gracias a la coordinación interinstitucional, se cumplimentó una orden de aprehensión con fines de extradición internacional, y en Arcelia se aseguró una aeronave tipo Cessna, dos aeronaves Microlight y cartuchos de diversos calibres.

Por último, la FGE indicó que, en cuanto al combate al secuestro, atendió un total de 16 tentativas de extorsión, 9 extorsiones indirectas, 3 amenazas y 9 secuestros virtuales, evitando así el pago de más de 900 mil pesos en perjuicio de las víctimas, asimismo, se logró la cancelación de 66 números telefónicos y 60 IMEI utilizados para cometer estos delitos.