Da Javier Saldaña banderazo de salida a la  Carrera Atlética UAGro 2025 por la Paz y Contra las Adicciones

Ana Lilia Torres

Acapulco, Gro., a 21 de Septiembre del 2025.- Este domingo, el rector de la Universidad Autónoma de Guerrero (Uagro), Javier Saldaña Almazán dio el banderazo de salida a los participantes de la Carrera Atlética UAGro 2025 por la Paz y Contra las Adicciones, realizada en la Costera Miguel Alemán de Acapulco.

En el marco del Día Internacional de la Paz, la Universidad llevó a cabo esta carrera, que inició en la glorieta de la Diana Cazadora hasta el Parque de la Reina, con la participación de estudiantes, maestros, niños, jóvenes y adultos.

Después de integrarse como corredor, el rector Javier Saldaña Almazán destacó que con esta actividad deportiva, la Uagro se suma a una cruzada nacional que emprendió la presidenta de Mèxico, Claudia Sheinbaum Pardo, para generar un ambiente de sana convivencia y unión familiar.

En su mensaje, después de premiar a los ganadores de la carrera en diferentes categorías, Saldaña Almazán dijo que en la Universidad “queremos impulsar a los jóvenes para que vayan por el camino del bien”.

“Hay que poner el ejemplo de las buenas cosas y les pido a los profesores que a los 90 mil estudiantes universitarios que tenemos, me ayuden a llevarlos de la mano con mucho cariño, mucho conocimiento y amor para ellos”, subrayó el rector Javier Saldaña Almazán.

Con la Carrera Atlética UAGro 2025 por la Paz y Contra las Adicciones, la Universidad Autónoma de Guerrero cerró con broche de oro una semana de actividades deportivas, con encuentros de futbol y basquetbol.

“El deporte y la disciplina son pilares fundamentales para el bienestar físico y mental. Estos eventos reafirman que el deporte construye paz y fortalece los lazos de amistad entre todas y todos”, puntualizó finalmente Javier Saldaña Almazán.