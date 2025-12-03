Aprueba LXIV Legislatura dictámenes del Paquete Fiscal 2026

Anuncio

Chilpancingo, Gro., a 02 de Diciembre del 2025.- El pleno de la LXIV Legislatura aprobó diversos dictámenes emitidos por la Comisión de Hacienda del Poder Legislativo, como parte de los trabajos para la integración del Paquete Fiscal para el próximo ejercicio fiscal, que fue remitido al Congreso de Guerrero por la titular del Ejecutivo estatal, Mtra. Evelyn Cecia Salgado Pineda, para su análisis, discusión y, en su caso, aprobación.

Entre los dictámenes aprobados se encuentran: el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones al Código Fiscal del Estado de Guerrero número 420; el que reforma y adiciona disposiciones de la Ley número 427 del Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de Guerrero; el que reforma, adiciona y deroga disposiciones de la Ley número 419 de Hacienda del Estado de Guerrero; la modificación al artículo 28 de la Ley de Transporte y Vialidad del Estado de Guerrero; y el que establece las bases para el procedimiento de inscripción de predios suburbanos y rústicos en el Registro Público de la Propiedad.

La Comisión señaló que, en ejercicio de sus atribuciones, analizó estos dictámenes teniendo como eje los derechos y obligaciones de las y los ciudadanos establecidos en la Carta Magna, con el objetivo de fortalecer y modernizar el marco jurídico local en materia fiscal, actualizando la regulación y los mecanismos para la recaudación, como el impuesto sobre diversiones, espectáculos y juegos permitidos, que se adecuan a los avances tecnológicos y la expansión de plataformas digitales que realizan eventos y espectáculos, entre otros.

La Comisión dictaminadora está integrada por la diputada Guadalupe García Villalva, presidenta; el diputado Jorge Iván Ortega Jiménez, secretario; y las y los diputados Ana Lilia Botello Figueroa, Bulmaro Torres Berrum y Vladimir Barrera Fuerte, vocales.