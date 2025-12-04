Aprueba el Congreso 25 leyes de Ingresos y 17 tablas de valores de municipios para el 2026

Anuncio

Chilpancingo, Gro., a 03 de Diciembre del 2025.- El Congreso del Estado aprobó 25 dictámenes de Leyes de Ingresos y 17 Tablas de Valores Unitarios de Uso de Suelo y Construcción, que serán la base para el cobro de contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria en igual número de municipios, correspondientes al ejercicio fiscal 2026.

En dos sesiones celebradas este miércoles, la Comisión Ordinaria de Hacienda integrada por las diputadas y diputados Guadalupe García Villalva, presidenta; Jorge Iván Ortega Jiménez, secretario; y Ana Lilia Botello Figueroa, Bulmaro Torres Berrum y Vladimir Barrera Fuerte, vocales, sometió dichos dictámenes al Pleno para su discusión y aprobación.

Los dictámenes de Leyes de Ingresos aprobados corresponden a los municipios de Apaxtla de Castrejón, Benito Juárez, Cocula, Copala, Copalillo, Coyuca de Benítez, Coyuca de Catalán, Cuajinicuilapa, Cuetzala del Progreso, General Heliodoro Castillo, Igualapa, Iliatenco, Leonardo Bravo, Metlatónoc, Olinalá, Pedro Ascencio Alquisiras, Pilcaya, Tecoanapa, Tepecoacuilco de Trujano, Tetipac, Tixtla de Guerrero, Tlacoachistlahuaca, Tlacoapa, Tlalchapa y Xalpatláhuac, todos para el ejercicio fiscal del próximo año. Fundamentó la diputada Guadalupe García Villalva, presidenta de dicha Comisión.

Los dictámenes de las Tablas de Valores Unitarios de Uso de Suelo y Construcción, que servirán de base para el cobro de las contribuciones sobre propiedad inmobiliaria, fueron aprobados para los municipios de Apaxtla de Castrejón, Benito Juárez, Cocula, Copala, Coyuca de Benítez, Cuajinicuilapa, Cuetzala del Progreso, Igualapa, Iliatenco, Leonardo Bravo, Pilcaya, Tecoanapa, Tepecoacuilco de Trujano, Tixtla de Guerrero, Tlacoachistlahuaca, Tlacoapa y Xalpatláhuac. Fundamentó la diputada Ana Lilia Botello Figueroa, vocal de la Comisión dictaminadora.