Congreso de Guerrero aprueba reformas para garantizar y proteger el derecho a amamantar en espacios públicos

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Chilpancingo, Gro., a 16 de Junio de 2026.- Con el objeto de incluir como un acto de discriminación la prohibición, limitación o restricción del derecho a amamantar en espacios públicos, el Congreso del Estado aprobó reformas y adiciones a la Ley para Prevenir, Combatir y Eliminar la Discriminación en el Estado de Guerrero.

Con estas modificaciones se crean las condiciones adecuadas para que las madres puedan llevar a cabo esta práctica en cualquier lugar público y de manera segura, dotando a sus hijos de todos los beneficios que contiene la leche materna.

Así lo señaló la diputada Luissana Ramos Pineda, integrante de la Comisión de Justicia, al fundamentar el dictamen de una propuesta hecha originalmente por la diputada Hilda Jennifer Ponce Mendoza.

Ramos Pineda destacó que estas medidas buscan evitar la discriminación histórica que han sufrido las mujeres en México por este motivo, la cual atenta contra la dignidad humana y vulnera los derechos de los recién nacidos a una alimentación adecuada y nutritiva que propicie condiciones para su óptimo desarrollo.

En ese sentido, se estableció que es necesario que las autoridades estatales y municipales, en el ámbito de sus respectivas competencias, procuren acciones conjuntas para erradicar la limitación, restricción o prohibición del acto de amamantar en espacios públicos.

El dictamen reforma la fracción XXXIV y adiciona la fracción XXXV, recorriéndose la fracción subsecuente, del artículo 11 de la Ley para Prevenir, Combatir y Eliminar la Discriminación en el Estado de Guerrero.