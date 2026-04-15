Considera Javier Saldaña que Félix Salgado es el “gran elector” rumbo al proceso 2027

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En su caso, el rector de la UAGro dijo que no son tiempos de anticiparse a la contienda y que su prioridad es el trabajo académico

Ana Lilia Torres

Acapulco, Gro., 15 de Abril del 2026.- El rector de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro) Javier Saldaña Almazán se deslindó de cualquier aspiración política rumbo al proceso electoral del 2027 y sostuvo que no son tiempos de anticipar campañas, ya que en este momento su prioridad es el trabajo académico.

Entrevistado después de encabezar la inauguración de un edificio de tres niveles y canchas deportivas de la Facultad de Turismo, Saldaña Almazán fue cuestionado sobre su reciente encuentro con el senador Félix Salgado Macedonio.

La reunión ocurrió un día después de asistir el rector a un evento en la Cámara de Diputados, en Ciudad de México, donde apareció con la consejera jurídica de la presidencia de México, Esthela Damián Peralta, a quien se menciona como aspirante a la gubernatura de Guerrero.

Al respecto, el rector de la Uagro resaltó el liderazgo del senador en Guerrero y su papel importante en las decisiones de Morena.

“Yo le dije a él que es el gran elector, todos tenemos que reconocerlo así, porque por primera vez hay un líder tan importante en el estado; antes había liderazgos y hoy es un gran elector y tendrá que tomar la mejor decisión”, señaló el rector de la Uagro.

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Saldaña Almazán refirió que durante la plática con el senador, él fue muy claro en cuanto su lealtad a Morena y que no va a contradecir nada de los lineamientos que marque su partido.

Con Félix Salgado “estamos trabajando juntos en torno a nuestra gobernadora Evelyn Salgado Pineda y a nuestra presidenta Claudia Sheinbaum”, agregó Saldaña Almazán.

Afirmó que no son tiempos de campañas y que todavia no emite Morena su convocatoria para la elección interna, por lo que en su caso, está enfocado en su trabajo al frente de la Universidad.

Al insistirle si participará en la competencia, porque aparece en algunas encuestas, dijo que él está en lo suyo, que es el trabajo académico. “Yo en lo mío, yo en lo académico, yo le dije a él que él es el gran elector”, subrayó.

Finalmente, sobre el paro de labores de personal de la Coordinación de la Zona Sur de la UAGro en Acapulco, dijo que se procederá jurídicamente contra quienes obstruyan el ingreso a las instalaciones.