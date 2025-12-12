Inaugura Javier Saldaña nuevas obras que fortalecen la infraestructura Educativa de la UAGro

Anuncio

La institución cierra el 2025 ampliando sus espacios, para beneficio de los universitarios

Acapulco Gro., a 12 de Diciembre del 2025.– La Universidad Autónoma de Guerrero (Uagro) está cerrando el 2025 con más obras que transforman y fortalecen los espacios educativos, donde se forma a los futuros profesionistas de Guerrero.

El rector de la instutución, Javier Saldaña Almazán inauguró la cafetería escolar en la Facultad de Ciencias y Tecnologías de la Información, con una inversión de 2.4 millones de pesos que beneficiará directamente a más de 273 estudiantes, docentes y personal administrativo.

En su mensaje, Saldaña Almazán destacó que “a pesar de que los fenómenos naturales nos han golpeado con fuerza, juntas y juntos y con el respaldo decidido del Gobierno de México y de nuestra Gobernadora, la Mtra. Evelyn Salgado Pineda, hemos logrado salir adelante”.

En esta visita, el rector de la Uagro reconoció el avance académico que lidera el Director, Mtro. Leopoldo Rodríguez Matías, junto a todo el equipo de maestras, maestros y personal comprometido.

“Destacamos especialmente su participación ejemplar en el Censo Nacional sobre el Uso de la Inteligencia Artificial Generativa (IAG), alcanzando el 100% de participación de su comunidad”, finalizó Javier Saldaña.