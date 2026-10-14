Congreso de Guerrero recibirá este jueves paquete fiscal 2027 y V Informe de Evelyn Salgado, informa Erika Guillén

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Con la Jucopo se definirán posteriormente el calendario y el formato de las comparecencias de funcionarios estatales para la glosa, precisó la presidenta de la Mesa Directiva.

Chilpancingo, Gro., a 13 de Octubre del 2026.— El Congreso del Estado recibirá este jueves el paquete fiscal para el ejercicio 2027 y el V Informe de Gobierno de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, informó la presidenta de la Mesa Directiva, diputada Erika Isabel Guillén Román.

En entrevista con reporteros de la fuente legislativa este martes, la diputada señaló que existe comunicación con el Ejecutivo estatal para formalizar la entrega de ambos documentos, que serán remitidos al Poder Legislativo a través de la Secretaría General de Gobierno.

“El día jueves estarán entregando, a través de la Secretaría General, el paquete fiscal y el informe de la gobernadora. Estaremos aquí recibiendo”, confirmó.

Guillén Román explicó que, una vez recibido el V Informe de Gobierno, se establecerán los acuerdos con la Junta de Coordinación Política (Jucopo) para llevar a cabo la glosa, así como para definir el calendario y las condiciones en que comparecerán las y los funcionarios estatales.

Indicó que este ejercicio permitirá a las y los diputados conocer y analizar lo realizado por las distintas dependencias del Ejecutivo durante el último año de gestión.

Ante la pregunta de si en esta ocasión comparecerán todas y todos los secretarios del gabinete estatal, la presidenta de la Mesa Directiva pidió esperar a que se desarrolle el proceso y se alcancen los acuerdos correspondientes en la Jucopo.

“Hay que esperar que iniciemos ese proceso y ya, cuando tengamos la información completa, se las compartimos”, puntualizó.

La legisladora agregó que, en este último tramo del periodo legislativo, se realizará una revisión de los asuntos pendientes para avanzar en su desahogo y dar seguimiento a los distintos procesos legislativos.

La recepción del paquete fiscal 2027 abrirá, además, el proceso de análisis de las previsiones de ingresos y gasto público del Gobierno del Estado para el próximo ejercicio, mientras que la entrega del V Informe dará paso a su revisión legislativa y a las posteriores comparecencias de funcionarios ante el Congreso.