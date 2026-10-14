Entrega Evelyn Salgado apoyos del programa Ver Bien para Aprender Mejor

Anuncio

Se beneficia a más de 2 mil niñas, niños y jóvenes estudiante de Acapulco

Reitera la mandataria su compromiso para seguir impulsando una educación de calidad

Acapulco, Gro., a 13 de Octubre del 2026.- Para seguir brindando a los estudiantes herramientas que mejoran sus condiciones de aprendizaje y desarrollo, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda entregó apoyos del programa Ver Bien para Aprender Mejor, con lo que se beneficia a más de 2 mil niñas, niños y jóvenes de Acapulco, que cursan el nivel básico.

En el evento que se llevó a cabo en la Secundaria Federal 1 Puerto Acapulco, la titular del Ejecutivo estatal, refrendó su compromiso para seguir impulsando una educación de calidad y promover así el desarrollo de los estudiantes.

“Para esta administración, la educación ha sido una absoluta prioridad. En primer lugar, sabemos que hoy la educación es un derecho que abre todas las puertas, que abre todos los caminos. Y en segundo lugar, porque los hombres, las mujeres, niñas, niños, jóvenes, son el presente y el futuro de nuestro estado. Por eso hemos impulsado esta política, que es una política histórica en materia educativa, apoyando y respaldando todos los procesos que garantizan una educación de calidad”, señaló en su mensaje.

Ante los beneficiarios, Salgado Pineda detalló que en este programa, se tiene una inversión de más de 2 millones de pesos, para atender la salud visual de más de 10 mil estudiantes; por ello, agradeció a todos los que participan en esta importante iniciativa. En este contexto, la gobernadora informó que se han destinado más de 420 millones de pesos en 243 obras en temas de infraestructura educativa.

Como parte de su visita, la mandataria estatal convivió con los jóvenes estudiantes, a quienes les pidió seguir adelante y nunca truncar sus estudios ni sus sueños. Y agregó: “No pierdan su esencia, no pierdan su identidad, sean siempre lo que ustedes son y no se avergüencen, no se arrepientan jamás de sus raíces, de donde vienen”.

En su intervención, el coordinador estatal en Guerrero de Ver Bien para Aprender Mejor, Jorge Alberto Acevedo Rumebe explicó que este programa busca ofrecer nuevas oportunidades para los estudiantes, convirtiéndose en una herramienta para mejorar sus condiciones de desarrollo. Por ello, reconoció y agradeció el compromiso de las autoridades, para hacer posible la continuidad de esta acción.

De manera especial, agradeció el respaldo de la gobernadora, quien encabeza acciones encaminadas al bienestar y al desarrollo educativo de las niñas, niños y jóvenes guerrerenses.

En su intervención, el alumno Ian Sebastián Alfaro Ramírez, agradeció el apoyo de la gobernadora y destacó la importancia de que se pongan en marcha este tipo de apoyos. “Esta valiosa iniciativa, representa un apoyo indispensable para todos los estudiantes, ya que la salud visual es un pilar fundamental para garantizar un rendimiento académico óptimo y un desarrollo integral sin barreras. Gracias a este programa, muchos de nosotros podremos mejorar nuestra visión y con ello, la concentración y aprendizaje en las aulas”, explicó.

Acompañaron a la gobernadora, la presidenta municipal, Abelina López Rodríguez; el secretario de Educación Guerrero, Ricardo Castillo Peña; el oficial mayor de la Secretaría de Finanzas y Administración, Ricardo Salinas Méndez; la subdirectora de la Secundaria Federal 1, Roxana Maribel Vargas, entre otros.