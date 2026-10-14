Reafirma la UAGro su compromiso con la diversidad en Encuentro Estatal por la Inclusión y los Derechos Humanos LGBTTTIQ+

Anuncio

Entrega la institución reconocimientos a activistas e impulsores de esta causa en Guerrero

Acapulco, Gro., a 13 de Octubre del 2026.- La Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro), a través del Departamento de Diversidad Sexual, llevó a cabo el Encuentro Estatal por la Inclusión y los Derechos Humanos LGBTTTIQ+ para promover el respeto y la igualdad en el estado.

Durante esta jornada se presentó el libro “Voces del activismo: Universidad, Inclusión y Diversidad Sexual en Guerrero”, texto que reúne las experiencias y trayectorias de quienes defienden activamente esta causa.

Además, se clausuró el Diplomado Internacional en Educación y Formación en Diversidad Sexual y Derechos Humanos LGBTTTIQ+, programa académico impartido en colaboración con investigadores de la Universidad Complutense de Madrid que impacta de manera directa en la excelencia formativa de docentes y estudiantes.

En este contexto, diferentes referentes sociales reconocieron al Dr. Javier Saldaña Almazán, Maestro Emérito de la máxima casa de estudios guerrerense.

El homenaje destacó su firme convicción por impulsar la creación del Departamento de Diversidad Sexual durante su administración, una política de inclusión a la que da continuidad la Rectora de la UAGro, la Dra. Leticia Jiménez Zamora.

Quienes asistieron señalaron que estas acciones institucionales transforman positivamente el entorno académico y garantizan la igualdad.

En el acto, la Universidad Autónoma de Guerrero reconoció la trayectoria de activistas y liderazgos guerrerenses por su invaluable contribución social. Con estos encuentros, la UAGro reafirma su visión integral y con la distinción de ser una universidad donde la diversidad une a su comunidad y los derechos humanos fortalecen a la institución.