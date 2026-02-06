Congreso exhorta a Ayuntamientos Costeros a actualizar instrumentos de Protección Civil

Anuncio

Chilpancingo, Gro., a 05 de Febrero del 2026.- Por la constante afectación que ha experimentado la franja costera de Guerrero debido a la incidencia de fenómenos hidrometeorológicos, el Congreso del Estado exhortó a los municipios que la conforman a elaborar, actualizar y publicar sus Atlas Municipales de Riesgos; los Reglamentos de Construcciones, de Protección Civil y de Ecología y Protección al Medio Ambiente, así como el Plan Municipal de Desarrollo Urbano y el Programa de Ordenamiento Ecológico Local.

Asimismo, solicitó a las Secretarías de Gestión Integral de Residuos y Protección Civil, y de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial, que vigilen el cumplimiento y, en su caso, sancionen las acciones de omisión o contrarias a lo que marca el Decreto que expide los lineamientos para la construcción y reconstrucción integral de la Franja Costera del Estado.

Además, se solicita a los ayuntamientos de Acapulco de Juárez, San Marcos, Copala, Cuajinicuilapa, La Unión de Isidoro Montes de Oca, Benito Juárez, Zihuatanejo de Azueta, Atoyac de Álvarez, Ometepec, Florencio Villarreal, Tecoanapa, Azoyú, Tecpan de Galeana, Coyuca de Benítez, San Luis Acatlán y al Concejo Municipal de Ayutla de los Libres que, en un plazo no mayor de 90 días naturales, rindan un informe detallado al Congreso sobre el estado que guarda la elaboración, actualización y publicación de los instrumentos normativos y técnicos mencionados.

Lo anterior, en un dictamen que emitieron las Comisiones Unidas de Recursos Naturales, Desarrollo Sustentable y Cambio Climático, y de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, de un Acuerdo planteado por el diputado Alejandro Carabias Icaza, donde se destaca que la Costa de Guerrero es una región estructuralmente susceptible a la devastación cíclica generada por fenómenos naturales debido a su posición geográfica en las costas del Océano Pacífico mexicano.

“La ausencia o la falta de observancia de estos mecanismos ha exacerbado la vulnerabilidad de la región, convirtiendo cada evento natural en una crisis humanitaria y económica de proporciones incalculables, siendo imperativo que los gobiernos locales elaboren y mantengan actualizados sus lineamientos para la Construcción y Reconstrucción Integral de la Franja Costera, como lo mandata la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano”, apunta.