Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero y la Universidad Autónoma de Guerrero establecen alianza estratégica para fortalecer la profesionalización policial y la vinculación estudiantil

Anuncio

Chilpancingo, Gro., a 05 de Febrero del 2026.- En el marco de las estrategias para fortalecer la colaboración interinstitucional, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, a través de la Universidad Policial del Estado de Guerrero (UNIPOL), sostuvo una reunión de trabajo con autoridades de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro).

El encuentro contó con la participación de la subsecretaria de Administración, Apoyo Técnico y Desarrollo Humano de la SSP, Mtra. Graciela Vidal Pascual; la directora general de Vinculación de la UAGro, Dra. Marisol Salado Barrera; el director de Responsabilidad Social Universitaria, Mtro. Rogelio Hipólito Tacuba, así como otras autoridades de la UAGro y de la SSP Guerrero. El objetivo fue establecer mecanismos de coordinación que impulsen la capacitación, profesionalización y el desarrollo integral del personal de seguridad pública estatal, así como facilitar la incorporación de jóvenes universitarios a la Policía Estatal, fortaleciendo con ello la seguridad ciudadana y el bienestar colectivo en la entidad.

La sesión de trabajo se desarrolló bajo un esquema de diálogo constructivo y cooperación institucional, en congruencia con la visión compartida de ambas dependencias en materia de responsabilidad social, formación profesional y construcción de entornos más seguros y participativos.

A través de estas acciones, la Secretaría de Seguridad Pública ratifica su compromiso de trabajar coordinadamente con instituciones académicas para promover el desarrollo humano, la cultura de la prevención y la consolidación de una corporación policial profesional y cercana a la ciudadanía.