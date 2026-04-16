Congreso exhorta a rehabilitar vías dañadas en la zona turística de Barra Vieja

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Chilpancingo, Gro., a 15 de Abril del 2026.- El Congreso del Estado exhortó a la Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero (CICAEG) y al Ayuntamiento de Acapulco para que realicen los trabajos necesarios para la rehabilitación integral de la línea carretera Fórum Mundo Imperial–Playa La Gloria; del bulevar que conecta a San Andrés Playa Encantada–Barra Vieja, y de la ciclovía del tramo Fórum Mundo Imperial–Tres Vidas Acapulco Suites, con el propósito de fortalecer la seguridad, imagen urbana y conectividad en esta importante zona turística.

La propuesta fue presentada por el diputado Carlos Eduardo Bello Solano, quien argumentó que en el puerto de Acapulco se han presentado diversos fenómenos meteorológicos que han afectado su infraestructura carretera, que provocaron daños en tramos relevantes para la movilidad en la zona turística, como los huracanes Otis y John.

En ese tenor, dijo que turistas y residentes han señalado la necesidad de mejorar las condiciones de dichos tramos carreteros, los cuales presentan fracturas, baches y carecen de iluminación adecuada, situación que puede ocasionar daños a vehículos particulares y al transporte público.

“La situación actual no solo representa un obstáculo para la movilidad y seguridad de la población; también constituye una afectación directa al turismo, pilar económico del municipio. Por ello, deben generarse condiciones óptimas que garanticen el tránsito seguro de habitantes y visitantes, evitando accidentes que deriven en situaciones trágicas”, apuntó.

Asimismo, se solicita al Ayuntamiento de Acapulco y a la CICAEG informar, en un plazo de quince días hábiles, los avances realizados para la solución del problema.

*ACUERDOS*

El diputado Juan Valenzo Villanueva presentó exhorto a la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental y a los titulares de los Órganos Internos de Control de las dependencias y entidades centrales y paraestatales del Estado de Guerrero, así como a los órganos constitucionalmente autónomos a dar cumplimiento estricto a las siguientes obligaciones legales: 1. Iniciar las investigaciones de oficio que prevengan actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas. Específicamente por el mal uso de vehículos oficiales, conforme al artículo 10 de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guerrero. 2. Actuar con oportunidad, exhaustividad y eficiencia en las investigaciones iniciadas de oficio o por denuncia, garantizando la integralidad de los datos y el resguardo de los expedientes. 3. En caso de detectar conductas calificadas como faltas graves, elaborar y presentar sin demora el informe de presunta responsabilidad administrativa ante la autoridad substanciadora para iniciar el procedimiento correspondiente. Fue turnada a la Comisiones Unidas de Transporte y de Transparencia y Anticorrupción.

La diputada Beatriz Vélez Núñez propuso exhortar a los 84 Ayuntamientos Municipales y a la Asamblea Comunitaria de Ayutla de los Libres del Estado de Guerrero, a que en coordinación con la Secretaría de Salud del Estado, y la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Guerrero (COPRISEG), de manera coordinada, lleven a cabo acciones para reforzar la aplicación de la normatividad vigente en contra de la comercialización, distribución y uso de cigarrillos electrónicos y vapeadores en la entidad, a fin de priorizar la protección de niñas, niños y adolescentes, dado que en municipios como Chilpancingo y Acapulco se ha registrado un incremento en el consumo estudiantil de estos dispositivos, lo que compromete su salud y desarrollo integral. Se turnó a la Comisión de Salud.

La diputada Erika Lorena Lührs Cortés (MC) presentó un punto de acuerdo por el que se exhorta al Cabildo Municipal de Iguala de la Independencia, Guerrero, a ajustar su actuación con respeto a las disposiciones de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero, privilegiando el interés de la ciudadanía. Los diputados Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, Alejandro Bravo Abarca y Robell Urióstegui Patiño, así como las diputadas Luissana Ramos Pineda y María Irene Montiel Servín, se adhirieron al acuerdo. Fue turnado a la Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación.

El diputado Alejandro Bravo Abarca presentó un punto de acuerdo por el que se exhorta a Caminos y Puentes Federales, para que no se aplique el incremento al peaje de las casetas de la Autopista del Sol e incentivar el turismo en el estado de Guerrero. La diputada María Irene Montiel Servín y el Grupo Parlamentario del PRI se adhirieron al acuerdo. Fue turnado a la Comisiones Unidas de Hacienda y Turismo.

*INTERVENCIONES*

La diputada Erika Isabel Guillén Román intervino en relación con el Día Mundial del Arte. Sobre el mismo tema intervino la diputada Claudia Sierra Pérez.

La diputada Araceli Ocampo Manzanares, intervino con el tema: 16 de abril Día Internacional Contra la Esclavitud Infantil.

La diputada Beatriz Vélez Ñúñez, habló sobre el “Día Mundial del Parkinson”.

La diputada María Irene Montiel Servín, intervino con el tema: “El Aumento del Peaje en el Estado”. Intervinieron también los diputados Robell Urióstegui Patiño, Jorge Iván Ortega Jiménez, Pánfilo Sánchez Almazán, Pablo Amilcar Sandoval Ballesteros y la diputada Marisol Bazán Fernández.