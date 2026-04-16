Presenta Evelyn Salgado Pineda reforma para actualizar el Calendario Cívico

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Se busca reformar la Ley sobre Símbolos de Identidad y Pertenencia del Estado de Guerrero

Chilpancingo, Gro., a 15 de Abril de 2026.– Como parte de una política orientada al fortalecimiento de la memoria histórica y el respeto a los derechos humanos, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda presentó una iniciativa ante el Congreso del Estado para reformar la Ley sobre Símbolos de Identidad y Pertenencia del Estado de Guerrero, la cual ya fue turnada a la Comisión de Cultura para su análisis y eventual dictaminación.

La propuesta contempla retirar del calendario cívico estatal el homenaje al exgobernador Rubén Figueroa Figueroa, al considerar que su figura está vinculada a hechos históricos relacionados con violaciones a los derechos humanos durante el periodo conocido como la “Guerra Sucia”.

En contraste, la iniciativa plantea dar mayor reconocimiento a figuras sociales que han sido referentes en la lucha popular y educativa en Guerrero, como los maestros Lucio Cabañas Barrientos y Genaro Vázquez Rojas, proponiendo incorporar la conmemoración de sus natalicios en el calendario cívico estatal.

Con esta acción, el gobierno estatal busca consolidar un calendarios cívico más acorde con los principios de justicia, memoria y dignidad, promoviendo el derecho a la verdad y el reconocimiento de quienes han contribuido a las luchas sociales del estado.