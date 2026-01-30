Anuncio

Malinaltepec, Gro., a 29 Enero del 2026.- Como parte del seguimiento a las solicitudes comunitarias para la creación de un nuevo municipio en la región de la Montaña, el presidente de la Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación del Congreso del Estado de Guerrero, diputado Héctor Suárez Basurto, encabezó una jornada de trabajo y diálogo en distintas comunidades.

En un primer encuentro, las legisladoras y legisladores atendieron la invitación del Comité Gestor de la comunidad de Paraje Montero de Zaragoza, municipio de Malinaltepec, donde escucharon los planteamientos de habitantes y representantes comunitarios relacionados con este proceso, refrendando la importancia de mantener un diálogo abierto, directo y respetuoso con las comunidades.

Posteriormente, el recorrido de trabajo continuó en la comunidad de Zilacayotitlán, donde el diputado Héctor Suárez Basurto sostuvo una reunión con autoridades y habitantes de la zona para dar seguimiento a los planteamientos comunitarios vinculados con la creación del nuevo municipio, reiterando que estos procesos deben atenderse con seriedad, cercanía y estricto apego al marco legal vigente.

Durante ambas jornadas, el legislador subrayó que, desde la responsabilidad institucional y conforme a lo establecido en el Artículo 13 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, el Congreso del Estado tiene el compromiso de escuchar la voz de las comunidades y acompañar estos procedimientos con responsabilidad y respeto a la legalidad.

Participaron las diputadas y diputados Pánfilo Sánchez Almazán, Aristóteles Tito Arroyo, Catalina Apolinar Santiago y Glafira Meraza Prudente, quienes reafirmaron su disposición de mantenerse cercanos a las comunidades, caminar el territorio y analizar este tipo de solicitudes, priorizando siempre el bienestar de los pueblos de Guerrero y el cumplimiento de la ley.