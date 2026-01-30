Asistirá la UAGro a la Feria Internacional del Libro de la ANUIES 2026

Anuncio

Acapulco, Gro., a 29 de Enero del 2026.- La Universidad Autónoma de Guerrero (Uagro) estará presente en la Feria Internacional del Libro de la ANUIES 2026, a realizarse el mes próximo en la Ciudad de México.

En una transmisión en sus redes sociales, el rector de la Uagro, Javier Saldaña Almazán informó que la convocatoria está abierta para que puedan asistir los científicos, literatos y escritores, así como el cuerpo académico de la institución.

La jefa de la librería de la Universidad, Ixchel Rodríguez estará en el stand de la Uagro y llevará la obra literaria que aporten los académicos y el rector Javier Saldaña.

El evento se realizará el 20 de febrero al 1 de marzo en el Palacio de Minería, en la Ciudad de México.

El rector Javier Saldaña invitó a la comunidad universitaria a tener un hábito de la lectura, para alimentar con contenidos positivos la mente y dejar un poco de lado las redes sociales.