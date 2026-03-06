Participa la UAGro en foro nacional sobre el impacto de la tecnología en la educación

Anuncio

Celebra el rector Javier Saldaña que haya este tipo espacios de análisis e intercambio académico

Acapulco, Gro., a 05 de Marzo del 2026.- La Secretaría de Educación Pública del Gobierno de México, encabezada por el Mtro. Mario Delgado Carrillo, convocó a representantes del sector educativo de todo el país al importante Foro Nacional “Más allá de las pantallas: Impacto de las tecnologías digitales en la educación y en la salud mental”.

Al participar en este importante evento, el rector de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro), Javier Saldaña Almazán destacó la trascendencia de los temas abordados.

Consideró que el uso de las herramientas tecnológicas se ha convertido en parte esencial de nuestra cotidianidad, generando cambios en el ser humano: tanto en quienes hemos migrado al mundo digital, como en las generaciones nativas digitales.

“Por eso es fundamental realizar estas reflexiones colectivas, de análisis y toma de decisiones para fortalecer el sector educativo”, resaltó Saldaña Almazán .

La gran diversidad de opiniones que surge del uso acelerado y constante de las herramientas digitales nos invita a reflexionar sobre los límites permisibles y el uso adecuado que garantice el bienestar emocional y social de nuestra niñez y juventud.

“Para la UAGro representa una gran oportunidad participar, compartir experiencias para proteger la salud mental de nuestra comunidad universitaria”, puntualizó el rector Javier Saldaña Almazán.