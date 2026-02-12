Diputada impulsa mecanismo para transparentar y evaluar Acuerdos Parlamentarios

Anuncio

Chilpancingo, Gro., a 10 de Febrero del 2026.- La Diputada Erika Lorena Lührs Cortés plantea reformar y adicionar la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guerrero, para establecer mecanismos de seguimiento y evaluación de los acuerdos parlamentarios aprobados por el Pleno, garantizando su cumplimiento efectivo, así como una mayor transparencia y rendición de cuentas en la función legislativa.

En el documento, que se turnó a la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos, la diputada expresa que los puntos de acuerdo han sido históricamente una de las herramientas más utilizadas por los congresos locales para expresar posicionamientos políticos, formular exhortos a otras autoridades, visibilizar problemáticas públicas y activar la interlocución entre poderes.

Refiere que la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guerrero regula de manera clara y suficiente el procedimiento para la presentación, dictaminación y aprobación de estos acuerdos; no obstante, dicho ordenamiento guarda silencio respecto de lo que ocurre después de su aprobación. Esta ausencia normativa ha generado una brecha entre la voluntad del Pleno y la respuesta de las autoridades exhortadas, propiciando un escenario en el que el cumplimiento de los acuerdos depende más de la voluntad política que de un esquema institucional de rendición de cuentas.

“El Congreso corre el riesgo de que sus resoluciones se conviertan en actos meramente declarativos, desprovistos de consecuencias institucionales y alejados de la ciudadanía a la que dicen representar”, dijo la representante.

Por ello, plantea reformar la denominación del Capítulo Cuarto del Título Séptimo de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guerrero, para incorporar explícitamente el seguimiento y evaluación de los puntos de acuerdo, respondiendo a una lógica de continuidad normativa.

Se propone crear un Sistema de Seguimiento y Evaluación de los Puntos de Acuerdo del Congreso del Estado, como un mecanismo institucional permanente operado por la Secretaría de Servicios Parlamentarios, para registrar, notificar, dar seguimiento y reportar el estado que guardan los puntos de acuerdo aprobados por el Pleno.

Reformas a la Ley de Planeación

La diputada también propuso reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley 994 de Planeación del Estado Libre y Soberano de Guerrero, para que el Gobierno del Estado informe de forma cuatrimestral al Congreso, a través de la Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional, sobre el cumplimiento de los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo y de sus programas operativos anuales, así como sobre el impacto y los resultados generados por las acciones emprendidas para alcanzarlos.

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Justicia para su análisis y dictaminación.

*Iniciativas*

El diputado Rafael Martínez Ramírez, remitió dos iniciativas: una por la que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero, para fortalecer y actualizar las atribuciones de los municipios, a fin de dotar a los ayuntamientos de mayor claridad normativa y eficacia en el ejercicio de sus funciones.

La segunda, para reformar el párrafo primero y la Fracción II del Artículo 3 de la Ley 817 para las Personas con Discapacidad del Estado de Guerrero para armonizar el marco jurídico garantizando su inclusión, reconocimiento y protección conforme a los principios constitucionales y convencionales vigentes. Fueron turnadas a las Comisiones de Asuntos Políticos y Gobernación, y de Atención a las Personas con Discapacidad, respectivamente.

El diputado Jhobanny Jiménez Mendoza (PVEM) presentó una iniciativa para reformar el artículo 187 del Código Penal del Estado de Guerrero, para actualizar y fortalecer el tipo penal de violación a la intimidad sexual. La propuesta incorpora de manera expresa el uso de la inteligencia artificial y amplía las conductas sancionables, a fin de prevenir y combatir la violencia digital, incluida la generación y difusión de contenidos íntimos manipulados o falsos. La iniciativa fue turnada a la Comisión de Justicia.

El diputado Jesús Parra García (PRI) presentó una iniciativa por la que se modifica el párrafo segundo del Artículo 25 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Guerrero, para armonizar su redacción con la Constitución local, corrigiendo la referencia normativa relativa al procedimiento de nombramiento de las y los Fiscales Especializados y de la persona titular del Órgano Interno de Control. Fue turnada a la Comisión de Justicia.