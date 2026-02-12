Entrega Evelyn Salgado Pineda tarjetas de Pensión para el Bienestar a Mujeres y Adultos Mayores en Acapulco 

Anuncio

Estamos construyendo un Guerrero donde las mujeres y las personas adultas mayores sean hoy y siempre el corazón de esta gran transformación, destaca la mandataria

Acapulco, Gro., a 11 de Febrero del 2026.- “Vamos a seguir trabajando todos los días y a seguir avanzando, con la certeza de que estamos construyendo un Guerrero, un estado donde la dignidad sea una regla y no sea una excepción, un Guerrero donde las mujeres y las personas adultas mayores, sean hoy y siempre, el corazón de esta gran transformación” expresó la gobernadora Evelyn Salgado Pineda durante la entrega de Tarjetas de Programas de Bienestar.

En el evento que se llevó a cabo en el auditorio al aire libre del Parque Papagayo, la mandataria estatal dijo que este programa es la muestra clara del compromiso y de la convicción con los derechos, pero también con la justicia social para todas y todos los guerrerenses, subrayando que tiene una visión profundamente humanista.

Ante los beneficiarios, provenientes de diversas colonias y comunidades del municipio, la jefa del Ejecutivo estatal destacó que este programa atiende a dos de los sectores más vulnerables, como son las mujeres de 60 a 64 años y los adultos mayores de más de 65 años.

“Hoy se reconoce el trabajo de todas las mujeres, que también desde el hogar aportan para la transformación de nuestro entorno, de sus comunidades, y por supuesto, de Guerrero. El segundo programa es Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, que este es un derecho ya constitucional que reconoce una vida entera de trabajo, de entrega y de contribución social a quienes son el corazón de nuestros hogares, nuestros adultos mayores”, compartió.

La mandataria estatal explicó que para la Pensión Mujeres Bienestar se destina una inversión anual superior a los mil 500 millones de pesos, lo que se traduce en el apoyo a más de 80 mil beneficiarias en toda la entidad, quienes bimestralmente reciben 3 mil 100 pesos; durante esta entrega, mil 489 personas recibirán su tarjeta. Mientras que para Pensión de Adultos Mayores se da un apoyo de 6 mil 400 pesos bimestrales.

Salgado Pineda concluyó su mensaje enfatizando que con este apoyo, se entrega tranquilidad, certeza y la convicción de que nadie se va a quedar atrás, porque el bienestar es un derecho que le pertenece al pueblo.

Enseguida, la gobernadora junto al delegado de los Programas para el Bienestar en Guerrero, Iván Hernández Díaz, hicieron entrega de tarjetas a beneficiarios de colonias como La Venta, La Zapata, Centro, Barrios Históricos, La Guinea, La Laja, Renacimiento, Agua de Perro, Texca, Pueblo Galeana, San Pedro Las Playas, entre otros.

A nombre de los beneficiarios, Juana Guinto Quiterio, de la colonia La Venta, agradeció a la gobernadora por este apoyo, así como por el trabajo que realiza a favor de toda la población.

Acompañaron a la gobernadora en este acto, la directora regional de Programas para el Bienestar en Acapulco, Bélgica Ojeda Ramos; el beneficiario de Barrio Nuevo La Venta, Benedicto Suástegui Ramírez, así como habitantes de diversas colonias y comunidades.