Diputada impulsa reformas para fortalecer el control interno y la rendición de cuentas en Municipios

Chilpancingo, Gro., a 11 de Febrero del 2026.– La diputada Luissana Ramos Pineda (Morena) propuso reformas a la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero para que los órganos internos de control municipales elaboren un Plan Anual de Auditorías que sea público, accesible y transparente.

Este miércoles, durante la sesión de la Comisión Permanente, la legisladora destacó que la propuesta tiene como propósito fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y la confianza ciudadana en el ejercicio del gobierno municipal.

Manifestó que dicho plan debe ser un instrumento de planeación que permita conocer con claridad qué áreas serán revisadas, bajo qué criterios y con qué objetivos, evitando la discrecionalidad y privilegiando la prevención.

Asimismo, entre las reformas se plantea la obligación de hacer públicos los resultados de las auditorías, porque “la ciudadanía tiene derecho a saber qué se revisa, qué se detecta y qué acciones correctivas deben emprenderse. La transparencia no debe ser una excepción; debe ser una regla permanente del servicio público”, señaló.

La diputada aseguró que estas auditorías preventivas permitirán identificar oportunamente errores administrativos, debilidades en los procesos, riesgos financieros o incumplimientos normativos, generando la posibilidad de corregir, solventar y mejorar antes de que las observaciones escalen.

Agregó que, cuando el control interno funciona, el municipio llega en mejores condiciones a la revisión de la cuenta pública, con información más ordenada, procedimientos claros y servidores públicos conscientes de su responsabilidad.

Además, recalcó que estas modificaciones no sustituyen ni invaden las atribuciones de la Auditoría Superior del Estado, que ejerce funciones de fiscalización externa con un alcance y naturaleza distintos, sino que fortalecen el control interno al complementar esfuerzos para proteger mejor el patrimonio público y responder a una exigencia ciudadana cada vez más clara de gobiernos abiertos, responsables y sujetos al escrutinio.

La iniciativa de reformas al primer párrafo y la fracción V del artículo 241 I de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero se turnó a la Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación para su análisis y dictamen correspondiente.

