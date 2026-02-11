El respaldo de la Gobernadora Evelyn Salgado Pineda ayuda a consolidar el avance académico de la UAGro 

Anuncio

Reconoce el rector Javier Saldaña que la mandataria es una gran aliada de la educación

Acapulco, Gro., a 10 de Febrero del 2026.– El rector de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro), Javier Saldaña Almazán reconoció el apoyo de la Gobernadora Evelyn Salgado Pineda, para fortalecer el desarrollo académico de esta institución.

En el marco de la firma del convenio financiero 2026, Saldaña Almazán manifestó que la mandataria estatal es una gran aliada de la educación y de la Universidad Autónoma de Guerrero.

“Gracias al respaldo y voluntad institucional de nuestra Gobernadora, avanzamos con certeza y viabilidad financiera en este 2026”, destacó.

“Agradecemos la confianza de la Mtra. Evelyn Salgado Pineda por ser siempre una gran aliada de la educación, creyendo y apoyando de manera decidida a la Universidad Autónoma de Guerrero”, dijo el rector de esta institución.

En este grato encuentro, Saldaña Almazán le informó a la Gobernadora sobre las principales acciones que se han emprendido como institució, como la apertura de 5 mil nuevos espacios para los jóvenes.

También destacó el impulso a la innovación como nunca antes en la ruta de la digitalización , lograr 5 patentes de registro ante el IMPI, tener 405 investigadores en el SNII, ofertar 106 programas de Licenciatura en modalidades presencial, virtual y dual y 64 programas de posgrado inscritos en el SNP.

“El apoyo de nuestra Gobernadora es fundamental para seguir consolidando el avance académico de la UAGro”, indicó el rector de la UAGro.

“Hemos refrendado nuestro total compromiso de seguir siendo una universidad transparente, flexible y apegada a las políticas educativas nacionales e internacionales”, resaltó.