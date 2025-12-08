Diputada impulsa reformas para garantizar Educación Inclusiva en Guerrero

Anuncio

Chilpancingo, Gro., a 08 de Diciembre del 2025.– Con el propósito de reconocer expresamente el derecho a la educación inclusiva en las escuelas, eliminar barreras al aprendizaje y establecer mecanismos que aseguren la participación plena de las personas con discapacidad o con necesidades educativas específicas en igualdad de condiciones, la diputada Leticia Rodríguez Armenta presentó una iniciativa de reformas a la Ley de Educación del Estado de Guerrero.

La legisladora explicó que el derecho a la educación inclusiva no se limita al acceso físico a una escuela, sino que implica la transformación integral del sistema educativo para eliminar los obstáculos que impiden la plena participación, el aprendizaje y el desarrollo de las y los estudiantes.

En Guerrero, la Ley de Educación hace referencia al principio de inclusión de manera general; sin embargo, no establece con claridad la obligación de garantizar la educación inclusiva dentro de las escuelas, ni dispone de los mecanismos necesarios para asegurar su cumplimiento efectivo, explicó la representante.

Rodríguez Armenta señaló, en este sentido, que actualmente se genera una brecha estructural que perpetúa la exclusión y la segregación de niñas, niños, adolescentes y jóvenes con discapacidad. Esta situación, dijo, contraviene los estándares internacionales de derechos humanos y reproduce un sistema educativo fragmentado.

Por ello, consideró urgente armonizar el marco normativo estatal con los principios constitucionales y convencionales, incorporando disposiciones explícitas que reconozcan la educación inclusiva como un derecho exigible y que impongan obligaciones concretas a las autoridades educativas.

“La educación inclusiva parte del reconocimiento de la diversidad humana como un valor y no como un obstáculo. Busca que las escuelas se adapten a las necesidades de los estudiantes y no que los estudiantes deban adaptarse a un modelo rígido de enseñanza. Implica crear entornos donde todas las personas, sin importar su condición física, sensorial, intelectual, social o cultural, puedan aprender juntas, desarrollar su potencial y participar plenamente en la comunidad escolar”, expresó.

La propuesta incluye la adición del artículo 7 Bis; la reforma al inciso D de la fracción II del artículo 12; la modificación del tercer párrafo de la fracción IV del artículo 20; y la reforma del artículo 45 y su fracción X de la Ley de Educación para reconocer de manera explícita el derecho a la educación inclusiva en las escuelas y establecer los elementos normativos indispensables para su cumplimiento efectivo.

Actualmente, la iniciativa se encuentra en análisis dentro de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología.