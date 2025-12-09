Detrás de cada número, está la historia de una mujer que decidió cambiar su vida; la Tarjeta Violeta nació para acompañarlas: Evelyn Salgado Pineda

Anuncio

Entrega la gobernadora constancias del programa Tarjeta Violeta a poco más de 4 mil mujeres

Agradecen las beneficiarias todo el apoyo y respaldo hacia el sector

Acapulco, Gro., a 08 de Diciembre del 2025.- “Detrás de cada número está la historia de una mujer que decidió cambiar su vida; son mujeres que hoy dominan oficios que antes se creían que nada más eran para los hombres, mujeres que se prepararon para ser emprendedoras, mujeres que se prepararon para trabajar, para sostener a sus familias con independencia, con inteligencia, con libertad, mujeres que decidieron abrir sus alas”, señaló la gobernadora Evelyn Salgado Pineda ante poco más de 4 mil mujeres que recibieron su constancia del programa Tarjeta Violeta.

En el evento que reunió a mujeres de diferentes edades, la gobernadora dio un mensaje de respaldo para este sector y se comprometió a seguir trabajando para continuar generando más y mejores oportunidades; durante su intervención, la jefa del Ejecutivo estatal, destacó la coordinación de diversas instancias, como la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro), la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), el Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos de Guerrero (IEEJAGI), entre otros, para lograr esta conjunción de esfuerzos para el bienestar de las mujeres guerrerenses, no sólo en el tema económico, sino también en el rubro educativo y en diversas áreas de desarrollo personal.

“Hoy venimos con el corazón lleno de alegría, porque venimos a entregar los resultados de un programa que es insignia; es un programa que ya es el sello de este gobierno. Es un programa que ha beneficiado a miles y miles de mujeres guerrerenses, porque sé lo que han caminado, sé de todo el esfuerzo que cada una de ustedes ha realizado, sé de esa madrugadas difíciles, de las responsabilidades que pesan”, enfatizó en un emotivo discurso.

Salgado Pineda invitó a las beneficiarias a seguir siendo parte de este trabajo conjunto, destacando que la Tarjeta Violeta no nació para poner condiciones, ni para cumplir con un trámite; nació para acompañarlas y para que cada mujer tenga las herramientas reales que le permitan estudiar y seguirse desarrollando.

Como parte de este acto, la mandataria estatal entregó certificados de primaria y secundaria, constancias de capacitación de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, de estudios de preparatoria, de conclusión de esquema de atención psicológica en de los Centros Comunitarios de Salud Mental y Adicciones (Cecosama), de capacitación en diversas áreas, sólo por mencionar algunos.

Durante su participación, el titular de la Secretaría de Bienestar, Pablo André Gordillo Oliveros señaló que esta entrega representa un gran impulso y la fuerza del sector. “Esta entrega de certificados tiene un sentido muy especial, porque refleja con hechos la visión que usted ha impulsado, la de un gobierno que no deja solas a las mujeres, que respalda sus proyectos de vida y que construye oportunidades reales para que nadie se quede sin posibilidades de salir adelante”, añadió.

El funcionario detalló que gracias a esta coordinación, se ha tejido una red de instituciones, que de manera articulada, ofrecen opciones de fortalecimiento para las beneficiarias. Resaltó que en el estado se han alcanzado logros como la capacitación para el trabajo de más de 4 mil 200 beneficiarias, entre muchos otros.

A nombre de las beneficiarias, Aracely Lozano Valente agradeció a la gobernadora por estar presente y apoyar a las mujeres. “Gracias gobernadora por no dejarnos solas y por pensar en nuestra realidad, por apoyar a las mujeres que todos los días hacemos posible para sacar adelante a nuestras familias. La Tarjeta Violeta no es sólo un apoyo para muchas de nosotros, es una ayuda que nos da tranquilidad y fuerza, nos motiva, nos empodera y nos enseña que sí podemos salir adelante y tomar el control de nuestra vida”, precisó.

Acompañaron a la Gobernadora en este evento, el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Ricardo Salinas Sandoval; la presidenta del DIF Guerrero, Liz Adriana Salgado Pineda; el rector de la UAGro, Javier Saldaña Almazán; la diputada local, Violeta Martínez Pacheco, entre otros.