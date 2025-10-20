La coordinación de esfuerzos, el trabajo conjunto y la participación del Ejército Mexicano contribuyen al bienestar de las familias Guerrerenses: Evelyn Salgado

Anuncio

La Gobernadora Evelyn Salgado Pineda asiste a la ceremonia de Toma de Posesión al Cargo del nuevo comandante de la Novena Región Militar

El Comandante del Ejército Mexicano, Francisco Jesús Leana Ojeda encabezó el acto protocolario en Acapulco

Acapulco, Gro., a 20 de Octubre del 2025.- “Seguimos trabajando hombro con hombro, con lealtad y coordinación, por un Guerrero más seguro, más justo y más próspero. Porque servir a Guerrero es servir a México, y servir a México siempre ha sido, es y será, un acto de amor, de justicia, de lealtad y de entrega al pueblo”, expresó la gobernadora Evelyn Salgado Pineda durante la ceremonia de Toma de Posesión al Cargo y Protesta de Bandera de José Roberto Flores Montes de Oca, como nuevo comandante de la Novena Región Militar.

En el evento que se realizó en las instalaciones de la Base Aérea Militar (BAM) Número 7, la gobernadora reconoció con gratitud y admiración el papel histórico del Ejército Mexicano y de la Secretaría de la Defensa Nacional, instituciones que dijo, han sido pilares en la defensa de la soberanía nacional, de la protección cotidiana de la paz, la seguridad y el bienestar de las familias guerrerenses.

Ante la presencia del comandante del Ejército Mexicano, Francisco Jesús Leana Ojeda, la jefa del Ejecutivo estatal dio la bienvenida al nuevo comandante y confió que la llegada de Flores Montes de Oca, contribuirá en las labores que se realizan de manera coordinada entre las diferentes instituciones. Y agregó: “Estamos seguros que bajo su conducción, esta región va a continuar siendo un referente de disciplina, de compromiso y de resultados en favor de la seguridad y de la paz”.

También expresó su reconocimiento al comandante saliente Ernesto José Zapata Pérez, por la labor que realizó al frente de la Novena Región Militar, destacando su entrega, liderazgo y cercanía con las instituciones civiles y con el pueblo de Guerrero, dejando una huella profunda y un ejemplo de servicio.

Como parte de la ceremonia protocolaria, el comandante del Ejército Mexicano dio posesión de mando y tomó protesta de Bandera al nuevo comandante de la Novena Región Militar.

El comandante José Roberto Flores Montes de Oca nació el 21 de diciembre de 1961 en la Ciudad de México. El primero de septiembre de 1977 ingresó como cadete al Heroico Colegio Militar, graduándose como subteniente de Caballería; cuenta con 47 años de servicio en el Ejército Mexicano.

Es licenciado en Administración Militar y diplomado de Estado Mayor en la Escuela Superior de Guerra; maestro en Administración Militar para la Seguridad Nacional en el Colegio de Defensa Nacional. Se ha desempeñado como Jefe de las Subsecciones de Organización y Operaciones del Estado Mayor Conjunto de la Defensa Nacional en Ciudad de México; Subjefe de Estado Mayor de la 41 Zona Militar en Puerto Vallarta; Jefe de las Policía Judicial federal Militar Ciudad de México y jefe de la Subsección de Planes Estratégicos de la Sección Quinta del Estado Mayor Conjunto de la Defensa Nacional, sólo por mencionar algunos.

Fue comandante de la Segunda Región Militar, en Mexicali Baja California; comandante director del Quinto Regimiento de Caballería Motorizada y Escuela Militar de Caballería Motorizada en Mazaquiahuac, Tlaxcala; Comandante del Primer Regimiento de Caballería Motorizada en Atlixco, Puebla; comandante de la 46 Zona Militar, en Ciudad Ixtepec, Oaxaca; así como diferentes cargos.

Asistieron a esta ceremonia el comandante de la Octava Región Naval, Carlos Eduardo L’Eglise Escamilla; el presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Congreso de la Judicatura del Estado de Guerrero, Ricardo Salinas Sandoval; el presidente de la Mesa Directiva del Congreso Local, Alejandro Carabias Icaza; la presidenta Abelina López Rodríguez; el presidente de Coyuca de Benítez, Víctor Hugo Catalán Díaz; así como autoridades civiles y militares.