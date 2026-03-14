Firma la UAGro un convenio con la Federación de Psicólogos de la Zona Oriente del Estado de México 

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La salud mental es una prioridad, afirmó el rector Javier Saldaña Almazán

Acapulco, Gro., a 13 de Marzo del 2026.- La Universidad Autónoma de Guerrero (Uagro) firmó un convenio de colaboración con la Federación de Psicólogos de la Zona Oriente del Estado de México (FEDPSIC).

El rector de la Uagro, Javier Saldaña Almazán expresó que la salud mental de los jóvenes es una prioridad para esta institución.

“Aliarnos con instituciones especializadas en el estudio y la atención del bienestar emocional representa una valiosa oportunidad para fortalecer la formación integral de nuestros estudiantes”, destacó.

Saldaña Almazán resaltó la importancia de esta firma de convenio de colaboración con la Federación de Psicólogos de la Zona Oriente del Estado de México (FEDPSIC).

Señaló que gracias a esta alianza, las y los alumnos de la Facultad de Psicología Acapulco podrán realizar sus prácticas profesionales y servicio social, poniendo en acción todos los conocimientos adquiridos en las aulas y contribuyendo directamente al bienestar de la sociedad.

“Seguimos avanzando por una educación con mayor incidencia social”, indicó finalmente el rector de la Universidad Autónoma de Guerrero.