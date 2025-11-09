Del 24 al 30 de noviembre, Acapulco será el epicentro mundial del pádel con el GNP México Major Premier Padel

Anuncio

Acapulco, Gro., a 08 de Noviembre del 2025.– Del 24 al 30 de noviembre, la Arena GNP Seguros de Acapulco recibirá el GNP México Major Premier Padel, uno de los torneos más importantes del mundo, que forma parte de la agenda turística impulsada por la gobernadora Evelyn Salgado Pineda para fortalecer la proyección de los destinos ancla del Hogar del Sol y mantener un gran dinamismo turístico durante el cierre de año.

En esta tercera edición del torneo, se busca ofrecer nuevas experiencias a los asistentes y participantes, llevando a cabo por primera vez en México la Asamblea General Ordinaria de la Federación Internacional de Pádel, con la presencia de más de 113 presidentes de federaciones de todo el mundo, consolidando a Acapulco como un referente internacional del deporte.

Durante una conferencia de prensa realizada en el hotel Princess Mundo Imperial, el secretario de Turismo de Guerrero, Simón Quiñones Orozco, destacó el trabajo conjunto entre el Gobierno del Estado, el Grupo Mundo Imperial, encabezado por Seyed Rezvani, y la Federación Mexicana de Pádel, presidida por Jorge Mañé.

Quiñones Orozco informó que este evento, promovido dentro de la agenda turística estatal, atraerá a más de 35 mil asistentes y generará una derrama económica superior a 250 millones de pesos, además subrayó que Acapulco, cuna del pádel en México, ofrecerá una experiencia única gracias a sus atractivos naturales, gastronómicos y culturales.

“Luego de dos ediciones, el México Major Premier Padel en Acapulco se está consolidando como uno de los torneos más importantes, no solamente de México y de América, sino del mundo en el tema del padel. Decirles que desde el gobierno del estado que encabeza nuestra gobernadora, la Mtra. Evelyn Salgado Pineda, cuentan con nuestro apoyo y con nuestro respaldo. Acapulco será el epicentro del padel del mundo y por eso estamos muy contentos”, agregó Quiñones Orozco.

Por su parte, Jorge Mañé anunció que esta edición contará con más activaciones de marca, zonas gastronómicas y espacios familiares, además de un nuevo escenario para encuentros entre atletas, destacó también que habrá público proveniente de los 32 estados del país, y que los partidos se jugarán por la tarde para que los visitantes puedan disfrutar de las playas y atractivos del puerto durante la mañana.

Asimismo, resaltó que la transmisión del torneo se ampliará a 247 países, lo que refuerza la proyección internacional de este evento deportivo.

En la conferencia estuvieron presentes Seyed Rezvani, director general de Mundo Imperial, y Santiago Piedras González, gerente de Patrocinios y Eventos de Banca Mifel.