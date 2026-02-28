Diputado propone reforma para fortalecer derechos humanos y garantizar inclusión indígena y Afromexicana

Anuncio

Chilpancingo, Gro., a 27 de Febrero del 2026.- El diputado Jesús Parra García presentó una iniciativa para reformar los artículos 9, 10, 16, 18, 21, 56, 57 y 58, así como adicionar los artículos 3 Bis y 4 Bis, un tercer párrafo al artículo 22 y un Capítulo Quinto Bis denominado “De los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas” de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Guerrero.

En tribuna, el diputado integrante del Grupo Parlamentario del PRI explicó que la propuesta tiene como finalidad armonizar este ordenamiento con los estándares constitucionales y convencionales en materia de derechos humanos, incorporar de manera transversal la perspectiva de género, fortalecer la transparencia y el combate a la corrupción, y garantizar el reconocimiento efectivo de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas en la actuación del Ejecutivo estatal.

Informó que la Constitución Política del Estado establece la obligación de todas las autoridades de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos bajo los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, por lo que resulta indispensable que la administración pública estatal incorpore de manera expresa el enfoque de derechos humanos en la planeación, programación, ejecución y evaluación de sus políticas públicas.

Por ello, dijo que se plantea establecer en la ley en comento la obligación de ajustar la actuación del Poder Ejecutivo al parámetro de control de constitucionalidad y convencionalidad, atendiendo los criterios de los órganos jurisdiccionales nacionales e internacionales, así como adoptar medidas de prevención, reparación y no repetición ante posibles violaciones a derechos humanos.

También busca fortalecer la transversalización de la perspectiva de género en todas las dependencias, mediante la incorporación de obligaciones específicas para garantizar la igualdad sustantiva, la paridad en el acceso a cargos públicos, la prevención y atención de la violencia contra las mujeres, la elaboración de presupuestos con enfoque de género y la generación de información estadística desagregada que permita diseñar políticas públicas más eficaces.

Parra García indicó que, en materia de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, se contempla la creación de un capítulo específico que obligue a las secretarías y entidades a observar el enfoque intercultural, garantizar el acceso a la información en lenguas originarias y realizar procesos de consulta previa, libre e informada cuando las decisiones, programas o proyectos gubernamentales puedan impactar directamente en sus derechos, asegurando su participación efectiva en el diseño y evaluación de políticas públicas.

Además, de aprobarse, se reforzarán las disposiciones relativas a transparencia, rendición de cuentas, disciplina financiera y combate a la corrupción, al robustecer las atribuciones y principios que rigen a los órganos internos de control, promover la profesionalización del servicio público y fortalecer los mecanismos de coordinación con el Sistema Estatal Anticorrupción.

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos.