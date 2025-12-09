Diputado propone representante de trabajadores en Organismos Operadores de Agua

Anuncio

Chilpancingo, Gro., a 08 de Diciembre del 2025.- El diputado Alejandro Carabias Icaza presentó una iniciativa de adición y reforma a la Ley de Aguas del Estado de Guerrero para incorporar a un representante de la base trabajadora en el Consejo de Administración de los organismos operadores de municipios con más de 100 mil habitantes, con el fin de fortalecer su funcionamiento mediante la experiencia y los conocimientos del personal operativo en la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento.

Al explicar su iniciativa, señaló que el abastecimiento de agua potable es uno de los principales retos de los municipios; esta situación se agrava cada año por la escasez del recurso y la creciente demanda poblacional. Para atender dicha problemática, consideró indispensable contar con organismos operadores sólidos y profesionales, con personal capacitado que contribuya a mejorar los procesos de suministro, tratamiento y uso responsable del agua.

La propuesta plantea reformar el artículo 47 Bis de la Ley de Aguas del Estado para añadir la representación de la base trabajadora dentro del Consejo de Administración y actualizar la numeración vigente. Asimismo, establece que los consejeros no podrán ser servidores públicos ni miembros activos de partidos políticos, con las excepciones de quienes integran el cabildo, el representante estatal, el director del organismo, el representante de la Comisión Nacional del Agua y el representante de la base trabajadora.

Recordó que esta ley determina la integración de los consejos de administración de los organismos operadores municipales y que, en los municipios con más de 100 mil habitantes, estos órganos incluyen diversas representaciones gubernamentales y de la sociedad civil. Sin embargo, subrayó que actualmente no se contempla la participación de la base trabajadora, pese a que son quienes poseen el conocimiento técnico operativo directo del sistema hidráulico y de los desafíos cotidianos en la prestación del servicio.

Carabias Icaza indicó que la incorporación de un representante de los trabajadores permitirá enriquecer la toma de decisiones con propuestas fundamentadas en la experiencia y la práctica, además de impulsar soluciones más eficientes y oportunas para atender fallas, optimizar procedimientos y garantizar un mejor servicio a la ciudadanía.

Finalmente, el legislador afirmó que esta iniciativa contribuirá a fortalecer la gobernanza y la eficiencia de los organismos operadores, al sumar la experiencia técnica del personal que diariamente enfrenta las necesidades del servicio y al responder al compromiso de garantizar un mejor abastecimiento de agua potable para las y los guerrerenses.

La iniciativa fue turnada a la Comisión del Agua, Infraestructura y Recursos Hidráulicos para su análisis y dictaminación.