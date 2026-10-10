El Congreso del Estado realizó el Parlamento Juvenil Guerrero 2026

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Chilpancingo, Gro., a 09 de octubre de 2026.- Diversas problemáticas que afectan al sector de la juventud y sus familias fueron expuestas este viernes desde la tribuna del Congreso del Estado, donde se desarrolló el Parlamento Juvenil Guerrero 2026.

En este marco, las y los participantes de las ocho regiones de la entidad, representativos de los sectores mestizo, indígena, afromexicano, LGBTTTIQ+ y personas con discapacidad, abordaron temas como la salud mental y su urgente atención integral; justicia social y mejor educación; representación política y respeto irrestricto a los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos; erradicación del matrimonio infantil; adicciones; fortalecimiento de la educación intercultural y preservación del patrimonio lingüístico e identitario; ampliación de la infraestructura hospitalaria y garantía de abasto de medicamentos, entre otros.

Externaron que un problema estructural que afecta el bienestar y el desarrollo integral de las juventudes es la falta de apoyo y atención a la salud mental, ya que acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2018, se estima que el 5.7% de jóvenes entre 10 y 19 años presentan sintomatología de depresión y aproximadamente 41 mil 600 jóvenes tienen situaciones de sufrimiento.

Ante ello, solicitaron más acciones de gobierno, como presupuesto, personal capacitado para la atención psicológica y un programa estatal de prevención de la violencia escolar y atención integral a la salud mental en las escuelas.

Asimismo, demandaron mayores garantías a los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos, a través de una agenda estatal para la representación política y participación comunitaria, que garantice su participación directa en las decisiones que puedan afectar sus derechos, identidad y esfera de vida.

Resaltaron que un problema que cobra fuerza en la actualidad son las adicciones, pese a que ya existen acciones de prevención, como el reciente fortalecimiento de la Ley de Personas Jóvenes en materia de “salud mental y prevención del consumo problemático de sustancias”.

Sin embargo, remarcaron que la atención no debe terminar con la rehabilitación, por lo que propusieron reformar la Ley 688 de Personas Jóvenes del Estado de Guerrero para establecer una ruta estatal de prevención, atención y reinserción social de jóvenes con problemas de adicción, así como programas sobre salud mental aplicables desde la infancia.

Plantearon igualmente que, a través de una educación digna, con perspectiva de género, educación sexual integral y respeto a los derechos humanos en las comunidades indígenas, se identifiquen situaciones de violencia contra niñas y adolescentes y la persistencia de matrimonios infantiles, implementando acciones contundentes para su erradicación.

Las y los parlamentaristas también demandaron mejores oportunidades laborales, para lo cual propusieron la creación del portafolio digital, en el que empresas y organizaciones conozcan las aptitudes de las juventudes guerrerenses para insertarlos en la vida productiva.

Respecto a lo anterior, hicieron un llamado al Congreso local para que sea incorporado este esquema en las leyes en la materia, y que la Secretaría de la Juventud y la Niñez coordine un piloto de doce meses con presupuesto y evaluación.

Otras propuestas realizadas fueron otorgar garantía de acceso a una justicia restaurativa y especializada para las y los adolescentes en Guerrero; la creación de una Comisión Especial para la Regulación de la Inteligencia Artificial, Ciberseguridad y Derechos Digitales de las Juventudes; protección de las infancias trans, erradicación de la discriminación y garantía de igualdad de oportunidades para las juventudes diversas en Guerrero; reforma constitucional y electoral para la creación de la figura del regidor migrante en los municipios de la entidad; la creación de la Procuraduría Estatal del Patrimonio Cultural y adecuación de leyes estatales para la protección de la propiedad intelectual colectiva y las artesanías de los pueblos originarios; comedores comunitarios y albergues temporales en las inmediaciones de hospitales para familiares de enfermos que vienen de diversas comunidades, y mejores políticas para la atención del desplazamiento interno.

Lista de participantes: Omar Abad Barrera, Jesús Ignacio Vázquez Bravo, Monserrat Arely Jiménez Torreblanca, Juventino Vargas Ramírez, Cindy Michelle Jiménez Miranda, Citlali Aguilar Alfonso, Ximena Cipriano Villa, Diana Paola Arellano Cruz, Elizabeth Teresa Gallo, Azul Guzmán Zamora, Martha Laura Atempa Barrios, Patricia Santiago Cantú, Diana Laura Guzmán Sánchez, Carlos Alberto Azúcar Calvario, Uriel Jaír Roldán Flores, María Alejandra Guadalupe Guzmán Guzmán, Diego Sebastián Barrios Osorio, Ashley Marcia Rodríguez Merino, Julio César Lázaro Alejo, Yatziry Krystal Berrios Sandoval, Bethel Suritsaday Rodríguez Carmona, Ronaldo Calderón Villa, Jaír Emmanuel Rendón Rendón, Axel Fernando Manrique Castro, Eder Oswaldo Cruz Pérez, Kenia González Gálvez, Denilson Eli de la Rosa Cruz, Luis Mario Pérez Hernández, Karen González Bonilla, Omar Armando Dircio Contreras, Andrea Peralta Velázquez, Abril Garzón Ponce, Benjamín Figueroa Bahena, Ricardo Honorio García Cruz, Mario Jahir Galindo Ortega, Abril Garzón Ponce, Leonardo Méndez Jr., Yoloxóchitl Onofre Añorve, Priscila Mota Leyva, Ana Karen Nava Cortés, Juan Uriel Nájera León y Yadanis Liquidano Hernández.